Italiaanse langste hangbrug ter wereld nóg eerder af dan Amsterdamse IJ-bruggen
Lol
Italië gaat een brug bouwen tussen Messina en het vasteland. Het volk wil 'm niet eens, het wordt de langste hangbrug ter wereld, meer dan 3,5 kilometer, in een aardbevingsgebied, kost 13,5 miljard en is in 2032 of 2033 klaar.
Amsterdam is al honderden jaren bezig om een brug te bouwen tussen groeiend megastadsdeel Noord en de rest van de stad. Het ding is broodnodig voor het volk want het is geen brug tussen een eiland en het vasteland, maar een verbinding tussen stadsdelen waar mensen voortdurend moeten forenzen en nu NOG LANGER in de rij moeten staan omdat pontjes varen op 'vakantierooster', kroeggangers niet meer naar huis kunnen en weekendbezoekers urenlang staan te dralen, en dan worden er Belgen ingevlogen, laten ze luchtfietsers en bejaarden nadenken over een hallucinant plan over een belachelijke toeristenkotskabelbaan, liggen 'stakeholders' als gemeente en provincie overhoop, liggen GroenLinks en D66 bij elkaar in bed, weten ze niet wat ze moeten doen met cruiseschepen, overwegen ze rattentunnels omdat ze denken dat fietsers niet omhoog kunnen, moeten ze nog nadenken over wie er op welke manier precies over die brug mag, zijn ze tussendoor vooral aan het steggelen over genderneutrale plees en dingen verbieden en HEEL HEEL misschien is er dan EEN JAAR NADAT die Italianen de langste hangbrug ter wereld uit de grond hebben gestampt in 2034 een keertje een Oostbrug (precies de verkeerde brug, want de Westbrug bij NDSM is belangrijker) en dan zou heel eventueel in 2040 er een keer de Westbrug kunnen zijn.
Enfin.
Hier hebben ze in Amsterdam ook weinig last van
Die brug over de Straat van Messina gaat nog een seismotektonisch huzarenstukje worden, rekening houdend met al die actieve breuken ... 🤔— Manuel Sintubin 🌎⛏️💚🇺🇦🇬🇱🇪🇺 (@ManuelSintubin) August 8, 2025
(bron: https://t.co/Qpw6b5uVVF) pic.twitter.com/pNlH5GDA4x
