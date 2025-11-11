Waar ze in Amsterdam heel goed in zijn is onwelgevallige onderzoekjes in een la proppen of wegmoffelen, zoals Rutger Groot Wassink deed bij dat rapport onder anti-homogeweld door allochtone jongeren, en zoals Femke Halsema nu probeert te doen met een kritisch rapport van de ombudsman. De Amsterdamse ombudsman Munish Ramlal schreef namelijk dat de gemeente 020 ernstig tekortschiet in het intern afhandelen van meldingen van grensoverschrijdend gedrag - de gemeente Amsterdam is, zo blijkt keer op keer op keer, nogal een enge en gevaarlijke werkplek. Welnu, Femke Halsema probeerde dat rapport te verdwijnselen en daarna de ombusman weg te pesten, en nu wil ze iemand inhuren om het rapport van de ombudsman te toetsen. Mooi niet, aldus de ombudsman: "Het uitvoeren van een extern onderzoek op een onderzoek van de ombudsman beschadigt deze onafhankelijke ambtsuitoefening. Mijn oproep is om de positie van een ombudsman te beschermen, omdat Amsterdammers moeten kunnen rekenen op een onafhankelijke oordeelsvorming." En dat oordeel is dus dat de gemeente onjuiste informatie aanlevert, te laat stukken aanlevert, bepaalde informatie weglaat, meldingen over discriminatie en intimidatie niet oppakt, vervolgstappen onduidelijk zijn, er een zweem van partijdigheid en willekeur rond besluitvorming hangt en dus, allround, de gemeente Amsterdam nogal een nare werkgever blijkt. Maar ja.