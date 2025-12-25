achtergrond

André Hazes jr. gaat volgend jaar volop rampetampen

Dat u het weet

We onderbreken de kersttoestanden voor een stukje hoognodig glamorama. We weten niet hoe u het lichtjesfeest viert, maar bij Shownieuws deden ze dat met een oPeNhArTiG kerstinterview met André Hazes jr. Die heeft nieuws, namelijk dat hij de Hazes-familie graag wil uitbreiden en daarvoor in 2026 flink wil gaan OEFENEN met zijn 25-jarige geliefde Noa Braaf. Namens heel Nederland willen we graag zeggen: dank voor deze mededeling, Dreetje. Op momenten in 2026 waarop we het even niet meer weten, kunnen we altijd denken 'André Hazes jr. ligt nu ergens zijn zaad te lozen'. Of we daar iets aan hebben weten we niet, maar het biedt misschien een stukje hoop. Hoop op een nieuwe Hazestelg met nieuwe Hazesruzies om de Hazesrubrieken in leven te houden, en wie weet krijgt deze wél het Hazestalent van zijn opa.

Aha, zo vader zo zoon!

