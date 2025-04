Koninkrijk Glamorama (het AD) staat in vuur en vlam. TikTok-tokkies Willie en Lijmen zijn uit elkaar. "Het bericht over de break-up heeft inmiddels 2,1 miljoen views en het regent reactievideo’s van geschokte fans." We kunnen wel JANKEN en we schijten al de hele dag tachtig kleuren stront. Nu zullen we nooit meer weten welke hagelslag Wallie lekkerder vindt en of het inderdaad vruchtenhagel is. We zullen nooit weten of Chelsea ooit een rat als huisdier neemt en of zijn naam dan Adolf Hitler is. Wimmie is al 20 en Chelsea is 17. U hebt thuis nog een ansichtkaart met een kerk een kar een paard en slagerij J. van der Ven, maar DIT zijn de nieuwe notabelen in Nederland. Dit zijn ze. Want sjonge jonge jonge wat is een pizza margherita lekker. En er staat een pan in de kast. Er zit een toets op de piano. We hebben haast. Oma leeft nog. Er staan letters op het papier. Ik hoor een muziekje. Het is warm. ALLES GAAT KAPOT. Bel de wouten we staan op de brug.