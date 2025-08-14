ANP FOTO: De Seine in betere, vreedzamere en schonere tijden (Ivo Niehe-stem)

Ach de Seine, u kent die wel, die smeerboel van een schijtrivier die door Parijs kronkelt als een giftige cobra, een rivier die niet onder doet voor de schoonste rivier van India (haha). Nou uit die Seine zijn dus VIER (4) lijken gevist op dezelfde plaats. Lijken van MANNEN (hallo malecide). Die onfortuinlijke mannen kunnen zijn gestorven door per ongeluk dat smerige water te hebben ingeslikt toen ze met z'n viertjes tikkertje speelden in het water, maar dat het hier gaat om een of andere criminele afrekening lijkt wat waarschijnlijker. Toch weten wij toevallig nog wel een paar doodsoorzaken die nog vele malen waarschijnlijker zijn dan bovenstaande.

Om te beginnen kan het zo zijn dat ze Macron, die al heel lang de Seine wil vervuilen, zagen en zichzelf derhalve hebben verdronken.

Het kan ook zijn dat ze na het onteren van de Nationale Franse trots door een Marokkaanse statushouder en sigarettenroker niet langer door wilden leven, geknakt en vernederd op de Seine af zijn gegaan en zichzelf hebben verdronken.

Voorts is een waarschijnlijk optie dat de mannen liefhebbers zijn van Franse kaas, in de afgelopen tijd een stukje Roquefort, brie of Camembert naar binnen hebben gepropt, daardoor de listeriabacterie opliepen en derhalve(?) zijn verdronken in de Seine.

Ten slotte is de meest waarschijnlijke en waarheids- alsmede fantasiegetrouwe mogelijkheid dat de mannen aan het zwemmen waren ter verkoeling, de zomerhitte is immers een b*tch - ook in Frankrijk -, en toen werden aangevallen door een terrorhaai die in de Seine, 't is heus, op zoek was naar Franse kaas, maar die niet kon vinden en toen de daar toevallig zwemmende mannen is gaan bekauwen in de hoop dat zij nog wat resten Franse kaas in de maag hadden opgeslagen, alleen proefde die haai dat niet en spuugde het viertal zwaargewond weer uit. En derhalve zijn ze verdronken in: de Seine. Maar pin ons er niet op vast. Adieu!