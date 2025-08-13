Ook al DODELIJK: killerkaas eten in Frankrijk
Gelukkig komen we daar nooit
Dat Franse kaasjes dodelijk zijn wisten we al. Kijk maar eens goed, ruik maar eens goed en proef maar eens goed: DODELIJK. Maar nu zijn er twee mensen overleden aan schimmelkaas omdat de listeriabacterie erin zit, en dat is simpelweg niet hoe het heurt. Slecht nieuws dus voor liefhebbers van dodelijke kaasjes eten in Frankrijk, goed nieuws voor helemaal niemand want sommige mensen kunnen beter wel dodelijke kaas hun mik in werken. Het gaat overigens niet alleen om Franse kaasjes, ook in de Italiaanse Gorgonzola en andere zachte schimmelkazen is de bacterie gevonden. Le Figaro meldt dat het gaat om 30 soorten kaas die bijvoorbeeld bij Lidl (ook in Nederland actief) in het wapenarsenaal liggen en nu op verschillende plekken in Fransenland worden teruggeroepen. Hieronder derhalve een handig overzicht van hoe dodelijk welke killerkaas nou eigenlijk is in percentages van 0% (niet dodelijk) tot 100% (dodelijker dan dodelijk). Opgepast dus!
Camembert - 75%
Brie - 50%
Bavaria blu, Saint Agur en Bleu d'Auvergne - 90%
Roquefort - 100% dodelijke tong brekende killerkaas
Geen idee, iets jongs of zo, maar: Hollandse kaaswaar - 0%
Andersoortige Hollandse kaaswaar: 110% (vermoedelijk dodelijk door abrupte zelfmoordneigingen)
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Frankrijk beëindigt visums El Al-beveiligingspersoneel Parijs, toestel krijgt "Free Palestine" te horen van luchtverkeersleiding
En vorige week in Macronland werd het Franse kantoor van Israëlische luchtvaartmaatschappij El Al al gevandaliseerd met rode verf en leuzen
Frankrijk staakt Gazaans studenten-evacuatieprogramma na opduiken antisemitische tweets studente Nour Atallah
Net als je denkt geen antisemitische studenten uit Gaza binnen te halen, blijken ze het wel!
Ook al dodelijk: zwembadjes
Na de bazooka, de AK-47, ballistische raketten en de atoombom
Gebeurt de beste. Franse vrouw (53) verliest €830.000 en huwelijk aan Brad Pitt kanker-scam
Alsof tweederde van jullie dit niet zou overkomen met Salma Hayek
Dit was wel echt goed aan de Olympische opening
Het is te vroeg om te zeggen of de Franse Revolutie een succes was, maar over het onderstaande segment durven we het al wel aan