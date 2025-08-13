achtergrond

Ook al DODELIJK: killerkaas eten in Frankrijk

Gelukkig komen we daar nooit

Dat Franse kaasjes dodelijk zijn wisten we al. Kijk maar eens goed, ruik maar eens goed en proef maar eens goed: DODELIJK. Maar nu zijn er twee mensen overleden aan schimmelkaas omdat de listeriabacterie erin zit, en dat is simpelweg niet hoe het heurt. Slecht nieuws dus voor liefhebbers van dodelijke kaasjes eten in Frankrijk, goed nieuws voor helemaal niemand want sommige mensen kunnen beter wel dodelijke kaas hun mik in werken. Het gaat overigens niet alleen om Franse kaasjes, ook in de Italiaanse Gorgonzola en andere zachte schimmelkazen is de bacterie gevonden. Le Figaro meldt dat het gaat om 30 soorten kaas die bijvoorbeeld bij Lidl (ook in Nederland actief) in het wapenarsenaal liggen en nu op verschillende plekken in Fransenland worden teruggeroepen. Hieronder derhalve een handig overzicht van hoe dodelijk welke killerkaas nou eigenlijk is in percentages van 0% (niet dodelijk) tot 100% (dodelijker dan dodelijk). Opgepast dus!

Camembert - 75%

Brie - 50%

Bavaria blu, Saint Agur en Bleu d'Auvergne - 90%

Roquefort - 100% dodelijke tong brekende killerkaas

Geen idee, iets jongs of zo, maar: Hollandse kaaswaar - 0%

Andersoortige Hollandse kaaswaar: 110% (vermoedelijk dodelijk door abrupte zelfmoordneigingen)

Tags: Frankrijk, kaas, dodelijk
@Dorbeck | 13-08-25 | 12:31 | 65 reacties

