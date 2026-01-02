Lieve stad Moordhoofdstad 2025 en 2024 Amsterdam pakt op dag 1 van 2026 direct de koppositie in een van de belangrijkste alsook treurigste lijstjes die we dit jaar weer kunnen bijhouden: het aantal geweldsdoden per stad. Donderdag even voor middernacht was het raak in Amsterdam Nieuw-West, waar een parkbrugschietpartij plaatsvond die een jongen van 16 uit Delft en een 18-jarige Amsterdammer het leven kostte. Daarmee zit de hoofdstad al op 20% van het totaal aantal geweldsdoden van vorig jaar, toen Amsterdam met 10 slachtoffers voor het tweede jaar op rij de Moordhoofdstadbokaal won. De Amsterdamse politie is ondertussen nog druk bezig met onderzoek naar de toedracht van de schietpartij maar volstaat voor nu met een kort bericht op Bluesky over het 'schietincident op brug 721, nabij het Piet Wiedijkpark in Nieuw-West'.

Update - De twee doodgeschoten jongens woonden in een asielzoekerscentrum, zo bevestigt de politie aan Het Parool. Mogelijk heeft de schietpartij te maken met een conflict tussen Syrische en Zuid-Amerikaanse jongeren dat al langer speelt.