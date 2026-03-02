achtergrond

Voor afgrijselijke zedenmisdrijven opgepakte invalkracht kinderopvang is voormalig SP- en 50PLUS-raadslid Jan Bouwma

Goor

De van ernstige zedenmisdrijven verdachte kinderopvang-invalkracht (66) die is opgepakt en gedetineerd is voormalig SP- en 50Plus-raadslid Jan Bouwma. Tussen 2006 en 2010 zat hij in de Almeerse raad voor de SP en tot voor kort zat hij in de raad voor 50PLUS. Bouwma vergreep zich volgens de verdenking aan een BABY en kinderen van twee, drie en dertien jaar oud. Uit onderzoek is gebleken dat hij nog zeker negen andere slachtoffers heeft gemaakt. ANP: "Bij een huiszoeking werden er bij de man grote hoeveelheden kinderporno gevonden en een kindersekspop." Op z'n website maakt Bouwma sier met een tekst als: "Zorgprofessional voor kinderen van 0 -12 jaar en opvoedkundige hulp voor 12-18 jaar. HBO docent en 28 jaar college gegeven. Ook ruim 10 jaar oppas- en begeleidingservaring almede als pedagogische medewerker in de kinderopvang." Op z'n LinkedIn maakt 'pedagogisch specialist' Bouwma melding van een tijdelijke 'carrièreonderbreking'. Dat zal wel een permanente onderbreking worden. Bah.

@Mosterd | 02-03-26 | 16:00 | 271 reacties

