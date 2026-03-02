LIVEBLOG 8. Vierde Amerikaanse soldaat dood, voortdurende aanvallen op Iran, chaos op Cyprus
Het is bal +++ VOLG HET HIER
De situatie in het Midden-Oosten, met spillover naar Europa, is ook vandaag weer extreem opgefokt. Het belangrijkste nieuws van de ochtend is natuurlijk de laatste vlucht van DRIE (!) F15's, die volgens US Central Command per ongeluk zijn neergehaald door de luchtafweer van Koeweit. Ook wordt er paniekvoetbal gespeeld op Cyprus, waar twee drones uit de lucht zijn gehaald. De drones waren op weg naar de Britse luchtmachtbasis RAF Akitori - mooie reden voor slappe paling Keir Starmer om de boel straks weer te bagatelliseren. Donald Trump is trouwens 'zeer teleurgesteld' in 'm. To the rescue voor Cyprus: de gyrosvreters uit Griekenland, die fregatten en vliegtuigen sturen om het eiland te verdedigen. Ondertussen gaat de IDF door met aanvallen op Iran en slaat Iran wild om zich heen. Daarbij is (weer) een Amerikaanse soldaat overleden: de vierde. Nou, we gaan het weer voor u volgen. En onthoud: F15's gaan neer, uw F5-knop nooit.
WATCH: Non-stop U.S.–Israeli airstrikes hit Tehran. pic.twitter.com/rIZ0wKIdKg— Clash Report (@clashreport) March 2, 2026
At 11:03 p.m. ET, March 1, three U.S. F-15E Strike Eagles flying in support of Operation Epic Fury went down over Kuwait due to an apparent friendly fire incident.— U.S. Central Command (@CENTCOM) March 2, 2026
Read more:https://t.co/i2y3Q3vo2E
Steun onze verslaggeving
What Air Defensie Doing?
Video shows the moment an Iranian BM hit the Southern Israeli city of Be'er Sheva pic.twitter.com/fJvg12Q5Am— Faytuks Network (@FaytuksNetwork) March 2, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Oorlogsmuziek in het Stamcafé
Even bijkomen van het weekend waarin Israël en Amerika Iran aanvielen, de Revolutionaire Garde onthoofden, waarna er volle bak gespeculeerd werd over het lot van Khamenei, die in weerwil van het AD inderdaad hartstikke dood bleek, waarna (wat er over is van) het regime als een woedende maar onhandige dronkelap om zich heen begon te maaien, en vervolgens klap na klap na klap incasseerde (maar er ook een paar uitdeelde)
LIVEBLOG 5. Iran bevestigt dood Khamenei, blijft aanvallen
Supreme leader in je broekje
(Dossier: eerste liveblog, tweede liveblog, derde liveblog (met speculaties over dood Khamenei, vierde liveblog (met het verlossende woord))
LIVEBLOG 3 AANVAL OP IRAN. Speculaties over dood Khamenei in volle gang
Ayatollaahtje leef je nog?
Feynman en/of Feiten – Ayatollahs mogen heengaan
Deze aanval werd gepland direct nadat tienduizenden demonstranten werden vermoord.
Slavisch Slachthuis in het StamCafé. Vier jaar Oorlog in Oekraïne
Een ongezellige verjaardag