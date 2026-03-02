achtergrond

LIVEBLOG 8. Vierde Amerikaanse soldaat dood, voortdurende aanvallen op Iran, chaos op Cyprus

Het is bal +++ VOLG HET HIER

De situatie in het Midden-Oosten, met spillover naar Europa, is ook vandaag weer extreem opgefokt. Het belangrijkste nieuws van de ochtend is natuurlijk de laatste vlucht van DRIE (!) F15's, die volgens US Central Command per ongeluk zijn neergehaald door de luchtafweer van Koeweit. Ook wordt er paniekvoetbal gespeeld op Cyprus, waar twee drones uit de lucht zijn gehaald. De drones waren op weg naar de Britse luchtmachtbasis RAF Akitori - mooie reden voor slappe paling Keir Starmer om de boel straks weer te bagatelliseren. Donald Trump is trouwens 'zeer teleurgesteld' in 'm. To the rescue voor Cyprus: de gyrosvreters uit Griekenland, die fregatten en vliegtuigen sturen om het eiland te verdedigen. Ondertussen gaat de IDF door met aanvallen op Iran en slaat Iran wild om zich heen. Daarbij is (weer) een Amerikaanse soldaat overleden: de vierde. Nou, we gaan het weer voor u volgen. En onthoud: F15's gaan neer, uw F5-knop nooit.

Tags: iran , oorlog, verenigde staten
@Mosterd | 02-03-26 | 13:37 | 7 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Oorlogsmuziek in het Stamcafé

Even bijkomen van het weekend waarin Israël en Amerika Iran aanvielen, de Revolutionaire Garde onthoofden, waarna er volle bak gespeculeerd werd over het lot van Khamenei, die in weerwil van het AD inderdaad hartstikke dood bleek, waarna (wat er over is van) het regime als een woedende maar onhandige dronkelap om zich heen begon te maaien, en vervolgens klap na klap na klap incasseerde (maar er ook een paar uitdeelde)

@Schots, scheef | 01-03-26 | 21:00 | 599 reacties

LIVEBLOG 5. Iran bevestigt dood Khamenei, blijft aanvallen

Supreme leader in je broekje

(Dossier: eerste liveblog, tweede liveblog, derde liveblog (met speculaties over dood Khamenei, vierde liveblog (met het verlossende woord))

@Schots, scheef | 01-03-26 | 07:30 | 1298 reacties

Feynman en/of Feiten – Ayatollahs mogen heengaan

Deze aanval werd gepland direct nadat tienduizenden demonstranten werden vermoord.

@Feynman | 28-02-26 | 16:00 | 235 reacties
donald tusk voor Oekraïense vlag
