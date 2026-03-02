Ranzig, ziek en uitermate verdrietig nieuws uit ons eigen Nederland. Joannes B., een 66-jarige invalkracht van een kinderopvang te Amsterdam, is opgepakt in verband met zedenmisdrijven: het zou gaan om een poging tot verkrachting van een tweejarig meisje, aanranding van een dertienjarige jongen en het vervaardigen van kinderporno van een driejarige jongen en een baby. "Uit onderzoek is gebleken dat de man nog negen andere slachtoffers heeft gemaakt." We herhalen de leeftijden even: twee, dertien, drie en EEN BABY. Volgens Het Parool gaat het om kinderdagverblijf Partou in Amsterdam-Oost. "Het was zijn eerste werkdag op die locatie." In totaal heeft hij negentien dagen op meerdere vestigingen in Nederland gewerkt. Wat een ramp. Wat een ellende.

