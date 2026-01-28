achtergrond

Geenstijl

ingelogd als

lid

logout

nachtmodus

tip redactie

doneer

Iedereen heeft last van tyfusschool Haga Lyceum

Nog steeds

Het Cornelius Haga Lyceum is geen normale school, maar een tyfusschool. Het Haga Lyceum heeft hier het dikste dossier van alle tyfusscholen: anti-Westers, banden met terroristen, bezoekjes van haatpredikers, banden met de veroordeelde drugssukkel Arnoud van Doorn (respect), het feit dat het op die tyfusschool gewoon de hele tijd een grote tyfusbende is, gezeik over geld, corruptie, dramatische tyfusschoolomgeving, falende tyfusschoolleiding, opstand tegen tyfusdirecteur Söner Atasoy, nog meer gedoe rond die tyfusdirecteur, gezeik rond de volgende tyfusdirecteur Ahmed Baadoud, middelvingertjes, rechtszaken, buurtterreur en nu: nog meer buurtterreur. Je gooit 500 strijkers in een emmer, zet er het slechtste schoolbestuur van Nederland op en steekt de boel aan met een flinke lading Allah: biem! De buurt doet tientallen meldingen PER DAG bij politie en gemeente. Reactie gemeente: "De politie houdt extra surveillance, de veiligheidscoördinator van de school en twee straatcoaches houden toezicht, de jongeren worden aangesproken op hun gedrag en er zijn gesprekken tussen verschillende instanties." Jaja blabla, dat zal helpen tegen die TYFUSSCHOOL.

In de islam noemen ze dit: 'Behandel de medemens zoals u zelf behandeld wilt worden'

"De jongeren zitten of hangen op auto’s, voetballen ertussen, schoppen fietsers omver of bekogelen ons met eieren en appels. En als je dan reageert, word je uitgescholden voor 'kankerhomo' of 'vuile kech'."

Terugkijker

Tags: cornelius haga, haga lyceum, islamitische school, amsterdam
@Mosterd | 28-01-26 | 10:40 | 306 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Gemeente Amsterdam dreigt met AGRESSIEMELDING na... LinkedIn-post vastgoedondernemer

Ja weedu, in principe is vrijwel iedere LinkedIn-post een daad van agressie tegen de goede smaak

@Ronaldo | 26-01-26 | 12:01 | 159 reacties

ZoekZoek. Klerelijers beroven toerist van horloge van 168 duizend euro in 020

Ja hoe kunnen wij nu ooit nog met een gerust hart over straat met onze horloges van 168 duizend euro

@Schots, scheef | 29-12-25 | 18:45 | 197 reacties
Over GeenStijl:
Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:
Bookmakers|Bookmakers Nederland|Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur|Online Casino iDeal
GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.