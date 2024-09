Nou hiep hiep hoera. Het Haga Lyceum heeft een rechtszaak tegen de Nederlandse Staat gewonnen. De AIVD heeft namelijk in 2019 lopen klootviolen met een ambtsbericht over de betrokkenheid van allemaal engnekken bij de school, Rutte heeft toen zelfs gezegd dat hij ouders afraadde hun kinderen naar het Haga te sturen en dat was allemaal reuze oneerlijk voor het Haga Lyceum, dat nu recht heeft op een schadevergoeding. Nou zijn wij de eerste om te zeggen dat de Staat zijn zaakjes gewoon op orde moet hebben en niet willekeurig slecht onderbouwde uitspraken mag doen. Dus: van harte gefeliciteerd met deze overwinning, Haga Lyceum. Maar! Wij hebben net de hele uitspraak gelezen, en willen toch nog even 2 dingen kwijt.

Ding 1: de Staat wordt verweten: "in de periode van februari 2019 tot en met 20 januari 2020 het beeld te creëren, en in stand te houden, dat op de school ruimte is voor personen met een antidemocratisch en anti-integratief gedachtengoed". Aan dat beeld heeft het Haga Lyceum zelf ook bijgedragen (daarover later meer) maar wat de rechter even negeert is het volgende feit. Vlak nadat 'dit beeld' gecreëerd was ontving het Haga Lyceum naar eigen zeggen een recordaantal van 150 aanmeldingen, bijna een verdubbeling van het leerlingenaantal. Op 1 oktober 2019 had de school 278 leerlingen, een jaar later was dat zelfs gestegen tot 412 en inmiddels is het gegroeid tot 458. Je zou haast denken dat 'het beeld dat op de school ruimte is voor personen met een antidemocratisch en anti-integratief gedachtengoed' uitstekende reclame was voor een islamitische school. Het Haga Lyceum zou de Staat misschien kunnen betalen voor deze gratis PR.

Ding 2: waar het gedonder destijds allemaal mee begon was de betrokkenheid van allerlei dubieuze figuren bij de school. Zo kwam engnek Abou Hafs (citaten hierrr) gezellig de school schoonmaken, waren er allerlei haatprekers te gast (lees hierrr de versie van het Inspectierapport dat na een eerdere zaak wel online mocht) en dook er ook een zeker 'vrijwilliger' op.

In een eerdere uitspraak heeft de rechter al bepaald dat de betrokkenheid van deze vrijwilliger de school niet aangerekend mag worden. De rechter schrijft daar nu over: "Van een vijfde persoon die in het Inspectierapport wordt genoemd, de vrijwilliger, was door de Minister voor Onderwijs evenmin in voldoende mate onderbouwd dat hij omstreden gedachtegoed aanhangt en uitdraagt."

Nou. Dat kan. Maar die vijfde vrijwilliger is dus Arnoud van Doorn. Midden in de periode (op 1 april 2019) dat het Haga Lyceum zo verschrikkelijk leed onder 'het beeld' dat werd geschetst besloot de school een 1 april-grap uit te halen en net te doen alsof Van Doorn de nieuwe directeur was. 10+ qua integratie wellicht, maar wel een 1 qua betrokkenheid van omstreden figuren bij je school. En misschien heeft de minister van Onderwijs onvoldoende aangetoond dat Van Doorn omstreden gedachtegoed aanhangt en uitdraagt maar wij durven een veroordeelde drugscrimineel en antisemiet die op de Turkse TV rare complotten verspreidt en het bedreigen van schrijvers toejuicht best wel omstreden te noemen. Maar ja. Wij zijn dan weer geen rechter.

Dus nogmaals: van harte gefeliciteerd Haga Lyceum met deze overwinning. En van harte gefeliciteerd Nederland, met deze rechtsstaat.