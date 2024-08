Hee kijk nou wat we op rechtspraak.nl tegenkomen. Een advies van de plaatsvervangend procureur-generaal aan de Hoge Raad in de zaak die tegen Arnoud van Doorn (echt een rare man) is aangespannen vanwege een paar stomme tweets. Arnoud van Doorn aanklagen voor een paar stomme tweets was een dom idee, hem veroordelen was een nog dommer idee, hem in hoger beroep veroordelen was ook dom, en dit advies is ook dom, al kan de Hoge Raad niet zoveel omdat die alleen maar mag controleren of het Hof geen rare fouten heeft gemaakt. Maar het allerdomste is dus dat allemaal officieren, rechters, griffiers en andere lui tientallen (of honderden) uren hebben besteed aan een paar tweetjes van Arnoud van Doorn, met inhoud waar je tegenwoordig op een gemiddelde universiteit 20 studiepunten voor krijgt. Maar jippie de pippie Arnoud moet 80 uur schoffelen.