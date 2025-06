Het is dus best simpel. Jan Roos behandelde in zijn satirische roddelshow de plannen van de traditieslopende Powned-journo's omtrent het onterecht gedemoniseerde Sunneklaas-feest op Ameland. Dan zoekt Jan Roos het terrein op waar hij doorgaans in uitblinkt: dat van humoristische rants vol hyperbolen. Dat ratelt verder en verder, tot Jan Roos op een zeker moment "als woordkunstenaar" roept dat de Amelanders zich moeten bewapenen en de infiltranten zou moeten afknallen. Op hetzelfde moment drukt co-host Dennnis Schouten al lachend op een rode knop, daarmee aangevend dat Jan Roos te ver doorschiet. Dat mag je allemaal SMAKELOOS en NIET GRAPPIG vinden, maar de vrijheid van meningsuiting is nu eenmaal niet uitgevonden voor grappen die iedereen smaakvol en hilarisch vindt. Toch wordt Roos op grove wijze uit huis gesleept en in geblindeerde politiewagens naar een cel in Friesland vervoerd, gaat er tegelijkertijd een persbericht uit dat het OM deze staatsgevaarlijke rechtse opiniemaker eindelijk in de smiezen heeft maar hoort Jan Roos in de maanden die volgen HELEMAAL NIETS meer over de zaak. Tot vorige maand blijkt dat het OM de zaak wil seponeren want ja kennelijk is er helemaal geen zaak, maar wel onder VOORWAARDEN. Als Jan Roos op blote knietjes excuses aanbiedt en de komende 2 jaar nergens meer voor wordt veroordeeld gaat deze 'oproep tot geweld' de prullenmand in. Jan Roos weigert dat volledig terecht en wordt nu alsnog vervolgd. Wat. Een. Farce.