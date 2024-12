Hiep hoi hoezee persvrijheid! Het Sunneklaasfeest op Ameland is voor zover bekend zonder grote incidenten verlopen. Vorig jaar hebben de Amelanders, inclusief de lokale dienders, zich nog als totale randdebielen gedragen. Daar werd Dominique Weesie zo bloedgeil boos van dat PowNed de kans pakte om Sunneklaas dit jaar nog eens lekker uit te melken. Dat deden ze door 1) nog eens lekker te hameren op het belang van persvrijheid, hulde, en 2) de eilandtraditie nog eens lekker een potje te demoniseren. In het 'Sunneklaasjournaal' flitsten satanische symbolen door het beeld en staat Nadia Palesa te presenteren tussen de bloedspetters en dode baby's, voortvloeiend op het idee dat wat er op Ameland gaande is rond sinterklaastijd een soort kwaadaardig ritueel betreft waar bovendien vrouwen in elkaar worden geknuppeld. Hetzelfde slag bullshit waardoor Bodegraven de afgelopen jaren een nog kuttere plek is geworden dan het al was. Nee. Sunneklaas is een ietwat merkwaardige doch onschuldige traditie die ouder is dan, OM MAAR WAT TE NOEMEN, de Zwarte Piet. Een traditie waar de Amelanders dit jaar tegen heug en meug en voor deze ene keer toch maar wat uitleg over hebben gegeven in een documentaire.

Ook bij de tweedaagse viering van dit jaar waren de pottenkijkers voor een keertje welkom. Of nouja, de sfeer donderdagavond was "grimmiger dan woensdag, maar er is prima te werken" aldus Dominique Weesie. Volgens de burgemeester werden de journalisten vooral genegeerd. Een YouTuber die ook aanwezig was werd niet genegeerd. Die kreeg een tik van een Sunneklaas en dat vinden we: ontiegelijk stom. Verder heeft iedereen godzijdank mooie beelden kunnen maken, dus laten we nou de komende jaren: geen enge Krampus-beelden of pentagrammen laten zien en doen alsof dat Sunneklaas is, geen busladingen activisten op de boot zetten om op Ameland te gaan roepen dat ze daar vrouwen haten, geen Sunneklaas-realitysoap met markante eilandbewoners op SBS6 uitzenden, geen Sunneklaas-moet-blijven stormfronten oprichten en vooral NIET met tienduizenden westerlingen op 'midweekje Sunneklaas' naar Ameland om nog eens te voelen wat een traditie is. Laat ze.