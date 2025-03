Deze hadden wij even gemist. Heel Nederland trouwens, want bovenstaand werd 'uitgezonden' op het YouTube-kanaal van NPO3 en slechts 10.000 keer bekeken. Toch lichten we het graag even uit, want we kijken misschien wel naar het meest belachelijke dat ooit door Dominique Weesie en de omroep van weldenkend Nederland de wereld in is geslingerd. Vroeger liet de NPO ook wel eens jonge mensen belachelijke dingen doen voor de camera, omdat die dingen bijvoorbeeld vies of beschamend waren. Yolanthe Cabau die in zich in een tank vol stront liet zakken bij Try Before You Die was toen leuke tv, want stront was vies maar Yolanthe was lekker en ze durfden het toch maar ff bij dat stoute BNN. Dus je bleef toch kijken. Maar we hebben het hier over de publieke omroep anno 2025. Vrouwen mogen niet meer lekker zijn en stront bovendien niet meer vies. Het afscheiden van excrement heeft het stempel 'taboe' gekregen en wie daarover liever niet praat wordt gediagnostiseerd met 'poepschaamte'. Zo heb je ineens een urgent maatschappelijk probleem, eentje dat het mogelijk maakt om een zak belastinggeld te krijgen en in het kader van 'dingen bespreekbaar maken' een paar drollen te draaien op beeld. Dat is precies wat de afdeling Neuspiercingmeisjes van PowNed heeft gedaan. Alhoewel, in het hele schijt-item is geen schijt te zien en dat vinden we laf. Als je zo graag een taboe op kakken wil doorbreken, geef ons dan de volledige 2 Girls 1 Cup. Dit is bijna alsof je een programma over de naaktschaamte maakt en dan iedere tepel wegblurt. OH WACHT, dat heeft de NPO ook al gedaan. Ons advies: als je zo graag in een land wil wonen waar op elke hoek van de straat iemand een bruine trui zit te breien, dan ga je maar lekker in India wonen.