VN-plastictop 175 landen MISLUKT, geen akkoord terugdringen plasticproductie en afval
Wat ging hier mis?
Afgelopen dagen in Genève was dus al de zesde top achtereen, de vorige vijf mislukten ook - de laatste keer in Zuid-Korea. De EU, Engeland, Panama (?) en Kenia (?) zetten het zwaarst in en wilden een vergaande terugdringing van plastic, van productie tot aan de sterkst mogelijke inzet op recycling. Maar het loopt dus officieel steeds mis bij de voorgestelde limiet op de productie. Olieproducerende landen waaronder de VS en Golfstaten willen daar gewoon niet aan, want inkomsten. Tegelijk is het onofficieel ook maar zeer de vraag of het 'globale Zuiden' überhaupt in staat is - op institutioneel en cultureel niveau - over te stappen op de afvalverwerking en recycling die een uiteindelijke resolutie voor ogen heeft.
eens
It’s deeply revealing how first world “environmental” activists continue to throw paint on Stone Henge & the Mona Lisa instead of rallying against the real planet destroyers (the third world). A true environmental movement will not and cannot come from the left https://t.co/T5MzaR9u3w— ℜ𝔞𝔢 (@dystopiangf) August 12, 2025
Dit is overigens het correctere plaatje bij de bovenstaande take
idem
If you go far right enough, you get your environmentalism back. https://t.co/8UilEe9951— Bugman Hegel (@FedPoasting) August 12, 2025