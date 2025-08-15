achtergrond

VN-plastictop 175 landen MISLUKT, geen akkoord terugdringen plasticproductie en afval

Wat ging hier mis?

Afgelopen dagen in Genève was dus al de zesde top achtereen, de vorige vijf mislukten ook - de laatste keer in Zuid-Korea. De EU, Engeland, Panama (?) en Kenia (?) zetten het zwaarst in en wilden een vergaande terugdringing van plastic, van productie tot aan de sterkst mogelijke inzet op recycling. Maar het loopt dus officieel steeds mis bij de voorgestelde limiet op de productie. Olieproducerende landen waaronder de VS en Golfstaten willen daar gewoon niet aan, want inkomsten. Tegelijk is het onofficieel ook maar zeer de vraag of het 'globale Zuiden' überhaupt in staat is - op institutioneel en cultureel niveau - over te stappen op de afvalverwerking en recycling die een uiteindelijke resolutie voor ogen heeft.

@Spartacus | 15-08-25 | 10:00

