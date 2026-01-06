Oh nee. Bollendak Utrecht ingedeukt door sneeuw
Opvallende overkapping Stationsplein DICHT
De wereldberoemde overkapping "bollendak" op het Stationsplein te Utrecht is afgesloten voor alle verkeer wegens gevaarlijke situatie. Door de sneeuw zijn de bollen ingedeukt, en ingedeukte bollen, dat moet je niet willen. Het 24 meter hoge dak steunt op zeven pilaren. In het dak zitten 49 transparante luchtkussens verwerkt waar continu lucht in wordt geblazen door luchtcompressoren om een lichte overdruk te handhaven. Ze hebben een diameter van ongeveer zeven meter en zijn gemaakt van ETFE-folie, waardoor ze zelfreinigend zouden moeten zijn (wiki). Eerder ging in Utrecht ook al de IKEA dicht wegens sneeuw op het platte dak. Later meer. Sneeuw, nieuws, of beide.
Niet gevaarlijk, wel dicht
De constructie van het Bollendak is veilig en vormt geen risico. De afzetting op het Stationsplein blijft uit voorzorg staan zolang er werkzaamheden zijn: het sneeuwvrij maken van de bollen en het herstellen van de luchtdruk. Dit kan duren tot begin van de avond.— Gemeente Utrecht (@GemeenteUtrecht) January 6, 2026
Bollendak in betere tijden
Groot sneeuwgebied koerst recht op Nederland af, KNMI overweegt code oranje: ‘Verse laag tot 7 centimeter dik’ https://t.co/KPZd4LwScL— AD.nl (@ADnl) January 6, 2026
