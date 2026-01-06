achtergrond

Oh nee. Bollendak Utrecht ingedeukt door sneeuw

Opvallende overkapping Stationsplein DICHT

De wereldberoemde overkapping "bollendak" op het Stationsplein te Utrecht is afgesloten voor alle verkeer wegens gevaarlijke situatie. Door de sneeuw zijn de bollen ingedeukt, en ingedeukte bollen, dat moet je niet willen. Het 24 meter hoge dak steunt op zeven pilaren. In het dak zitten 49 transparante luchtkussens verwerkt waar continu lucht in wordt geblazen door luchtcompressoren om een lichte overdruk te handhaven. Ze hebben een diameter van ongeveer zeven meter en zijn gemaakt van ETFE-folie, waardoor ze zelfreinigend zouden moeten zijn (wiki). Eerder ging in Utrecht ook al de IKEA dicht wegens sneeuw op het platte dak. Later meer. Sneeuw, nieuws, of beide.

Niet gevaarlijk, wel dicht

Bollendak in betere tijden

@Pritt Stift | 06-01-26 | 18:00

