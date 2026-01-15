Gaat fout in Utrecht. AD meldt: "een grote brand uitgebroken bij een woning op de Visscherssteeg in Utrecht, nadat er meerdere explosies werden gehoord". Hulpdiensten zijn massaal onderweg. Later meer.

UPDATE 15:47 - Code 10 in P2000 bericht, zou betekenen dat er meer dan 10 slachtoffers zijn (al zegt dat weinig over de ernst)

UPDATE 15:54 - AD meldt dat de politie rekening houdt met meer explosies: "De politie is in grote omtrek de omliggende straten aan het ontruimen. Zij kunnen niet uitsluiten dat er geen verdere explosies meer plaatsvinden en houden rekening met meer explosies. Dit vertelt een agent tegen een aanwezige verslaggever."

UPDATE 15:59 - Veiligheidsregio laat weten: "In een woning aan de Visschersteeg is brand uitgebroken. De brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand en vanuit de veiligheidsregio is GRIP 1 afgegeven. Voor de hulpverlening zijn vele eenheden opgeroepen. Iedereen wordt dan ook gevraagd om de hulpverleners de ruimte te geven en niet richting het gebied van het incident te gaan."

UPDATE 16:06 - "Er zou tot nu toe minstens één slachtoffer zijn gevallen, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht" aan het AD.

UPDATE 16:09 - Er wordt opgeschaald naar GRIP 2

UPDATE 16:35 - NPO1 gaat LIVE met een Extra Journaal

UPDATE 16:40 - Het UMC opent het Calamiteitenhospitaal

UPDATE 16:42 - Ooggetuigenverslag bij AD: "Steffie van Dop werkt bij Taphuys. Alle gewonden werden verzorgd op het Mariaplein voor Taphuys, vertelt hij. Een collega ging om de hoek kijken en zag daar zo'n vijftig mensen in straat staan. Zij probeerden de brand te blussen. Toen ging de tweede explosie af."

UPDATE 16:45 - Resumé. Rond 15:38 uur heeft er een explosie plaatsgevonden aan de Visscherssteeg in het centrum van Utrecht. Ooggetuigen spreken van een gigantische explosie, andere ooggetuigen hebben het over twee explosies. Er is enorme schade aangericht en er is brand uitgebroken. De Veiligheidsdiensten hebben GRIP2 afgekondigd, het UMC heeft een Calamiteitenhospitaal geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend.

UPDATE 16:50 - Brandweerwoordvoerder tegen NOS: "Er is nog steeds brand in het pand, mogelijk pand waar explosie is geweest. Te gevaarlijk om het pand te betreden, mogelijk instortingsgevaar. Minimaal twee explosies, mogelijk meerdere. Daarop groot opgeschaald. Minimaal één slachtoffer, maar verder niets over gehoord. Heel veel panden met schade." (steno, wegens meegeschreven)

UPDATE 17:08 - RTV U: "De brand die in het centrum van Utrecht is uitgebroken, breidt zich uit. Er is ook brand in een nabijgelegen bakkerij."