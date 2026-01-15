Grote brand en meerdere explosies binnenstad Utrecht, hulpdiensten massaal uitgerukt
BIEM
Gaat fout in Utrecht. AD meldt: "een grote brand uitgebroken bij een woning op de Visscherssteeg in Utrecht, nadat er meerdere explosies werden gehoord". Hulpdiensten zijn massaal onderweg. Later meer.
UPDATE 15:47 - Code 10 in P2000 bericht, zou betekenen dat er meer dan 10 slachtoffers zijn (al zegt dat weinig over de ernst)
UPDATE 15:54 - AD meldt dat de politie rekening houdt met meer explosies: "De politie is in grote omtrek de omliggende straten aan het ontruimen. Zij kunnen niet uitsluiten dat er geen verdere explosies meer plaatsvinden en houden rekening met meer explosies. Dit vertelt een agent tegen een aanwezige verslaggever."
UPDATE 15:59 - Veiligheidsregio laat weten: "In een woning aan de Visschersteeg is brand uitgebroken. De brandweer heeft opgeschaald naar zeer grote brand en vanuit de veiligheidsregio is GRIP 1 afgegeven. Voor de hulpverlening zijn vele eenheden opgeroepen. Iedereen wordt dan ook gevraagd om de hulpverleners de ruimte te geven en niet richting het gebied van het incident te gaan."
UPDATE 16:06 - "Er zou tot nu toe minstens één slachtoffer zijn gevallen, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio Utrecht" aan het AD.
UPDATE 16:09 - Er wordt opgeschaald naar GRIP 2
UPDATE 16:18 - Hallucinante video HIERRR bij Dump
UPDATE 16:23 - Video van fik aan de achterkant
UPDATE 16:33 - Meer beeld van het rampgebied hierrr en hieronder. Ondertussen nog weinig duidelijk over hoe en wat
UPDATE 16:35 - NPO1 gaat LIVE met een Extra Journaal
UPDATE 16:40 - Het UMC opent het Calamiteitenhospitaal
UPDATE 16:42 - Ooggetuigenverslag bij AD: "Steffie van Dop werkt bij Taphuys. Alle gewonden werden verzorgd op het Mariaplein voor Taphuys, vertelt hij. Een collega ging om de hoek kijken en zag daar zo'n vijftig mensen in straat staan. Zij probeerden de brand te blussen. Toen ging de tweede explosie af."
UPDATE 16:45 - Resumé. Rond 15:38 uur heeft er een explosie plaatsgevonden aan de Visscherssteeg in het centrum van Utrecht. Ooggetuigen spreken van een gigantische explosie, andere ooggetuigen hebben het over twee explosies. Er is enorme schade aangericht en er is brand uitgebroken. De Veiligheidsdiensten hebben GRIP2 afgekondigd, het UMC heeft een Calamiteitenhospitaal geopend. Over slachtoffers is nog niets bekend.
UPDATE 16:50 - Brandweerwoordvoerder tegen NOS: "Er is nog steeds brand in het pand, mogelijk pand waar explosie is geweest. Te gevaarlijk om het pand te betreden, mogelijk instortingsgevaar. Minimaal twee explosies, mogelijk meerdere. Daarop groot opgeschaald. Minimaal één slachtoffer, maar verder niets over gehoord. Heel veel panden met schade." (steno, wegens meegeschreven)
UPDATE 16:55 - Bizarre aftermathvideo hieronder (via De T.)
UPDATE 17:01 - Jeune premier van het volk Rob Jetten: "Heftige beelden uit Utrecht na de explosie in de binnenstad. Veel sterkte aan iedereen die hierbij betrokken is en in angst op meer duidelijkheid wacht. Grote dank aan de hulpdiensten die nu opschalen en alles op alles zetten. Geef hen de ruimte om hun werk te doen."
UPDATE 17:07 - Meer brisant videomateriaal hieronder
UPDATE 17:08 - RTV U: "De brand die in het centrum van Utrecht is uitgebroken, breidt zich uit. Er is ook brand in een nabijgelegen bakkerij."
Bizar
Foto
#utrecht #Visscherssteeg pic.twitter.com/tjrZxtWvJ0— Utrecht1970 🔴⚪️ (@Utrecht19701) January 15, 2026
Zware explosie in Utrecht!!! @RTLnieuws pic.twitter.com/m86Zq8YJLf— Arne Verhoeven (@ArneVerhoeven) January 15, 2026
Flinke brand in Utrecht… ging knal aan vooraf. pic.twitter.com/LPpvVuP6uH— Arno Leblanc (@ArnoLeblanc) January 15, 2026
#utrecht pic.twitter.com/jMO7lZXPbl— Wes de Waart (@wesdewaart) January 15, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
Nieuwe haatprediker onderweg naar Utrecht, prijst 7 oktober, sharia, sterven voor het hogere doel
Maar: wat voor de een een haatprediker is, is voor de ander een motivational speaker, oid
Oh nee. Bollendak Utrecht ingedeukt door sneeuw
Opvallende overkapping Stationsplein DICHT
De noodlottige video's van Zwitserse cafébrand Crans-Montana, "minstens 47 doden"
Ondoenlijke ellende, meeste slachtoffers tussen 18 en 30 jaar oud
Ongelukkig Nieuwjaar voor Amsterdamse Vondelkerk, staat in vuur en vlam
Een goed begin is het halve werk
36 doden door woonwolkenkrabber-brand Hongkong, (veel) meer slachtoffers verwacht
Staan godbetert zeven van de acht woontorens in de fik
Genoeg Amsterdam nu, over naar Bureau Utrecht!
Ho(e) noem je de vriendin van Bro?