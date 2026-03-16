Slecht nieuws voor iedereen die morgen in nette, bedekkende (schouders/knieën) kleding via voor mannen en vrouwen gescheiden ingangen naar de iftar van middelbare school HBM in Heemstede wilde gaan: die iftar gaat niet door. Nadat de school eerder al liet weten niet achter de eigen tekst te staan, is nu maar besloten het hele feest af te gelasten, want als je een iftar niet kunt organiseren met gescheiden ingangen en gepaste kleding, waarom zou je dan überhaupt een iftar organiseren. "Het aantal inschrijvingen viel tegen én vanwege de onrust." En die onrust is natuurlijk de Schuld van GeenStijl. "We willen de rust bewaren in de wijk. In die zin laten we ons toch een beetje leiden door de idiotie die je terug kunt lezen bij GeenStijl en op X", laat bestuurder Bart Oremus van stichting Iris weten aan het Haarlems Dagblad. Maar, eerlijk is eerlijk, de stichting kijkt ook naar zichzelf. "Wij moeten als organisatie het boetekleed aantrekken. Want er staan dingen in waar wij binnen Iris niet voor staan. Daar ligt een primaire fout bij de schoolleiding of bij de mensen die het hebben georganiseerd." Ja. Is wel zo hè. En nu? "Volgend jaar gaan we weer een iftar organiseren. Maar dat moet dan gaan volgens bepaalde voorschriften, waarbij we de Nederlandse wet als basis nemen. Dus: geen gescheiden ingangen en geen kledingvoorschriften." Nou tot volgend jaar dan maar!