A: Voor de gasten van "Dit was het Nieuws" na bezuinigingen NPO

B: Troostmaaltijd voor piloten Schiphol die last hadden van Blinderende Zonnepanelen

C: Voorjaarsborrel Boyan Slat's The Ocean Clean Up

D: Voorschoten zegt "sorry" voor bankjes en laat daklozen vorkie meeprikken

E: Haha strikvraag. Dit is Frans Timmermans in het Nieuwspoort Restaurant

F: Hartverwarmend. Sigrid Kaag heeft gekookt voor Khan Younis

G: Plakjes komkommer, dat moet iets met Partij voor de Groenten zijn

H:are Majesteit Máxima eet hapje mee tijdens haar eerste iftar