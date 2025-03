President Trump hosts Iftar Dinner. 'We’re keeping our promises to the Muslim community. My administration is engaged in relentless diplomacy to forge lasting peace in the Middle East, building on the historic Abraham Accords... While I’m president, I will be there for you.' pic.twitter.com/ZIf4n2xDfP

Denkt de hele wereld dus dat Trump een extreemrechtse RACIST en ISLAMOFOOB is, blijkt OOK HIJ gewoon mee te gaan in de islamisering (verbrak eerder juist nog traditie maar kon het in 2018 en 2019 ook al niet laten). En OOK HIJ blijkt het gewoon belangrijk te vinden dit soort zalvende tekstjes (beetje op z'n Donalds maar) de wereld in te sturen: "'We’re keeping our promises to the Muslim community. My administration is engaged in relentless diplomacy to forge lasting peace in the Middle East, building on the historic Abraham Accords... While I’m president, I will be there for you.'"

The Donald is er ook voor jullie, moslims van Amerika, van de wereld(!), echt waar. Trump aan de iftar, ook het Witte Huis islamiseert...