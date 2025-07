NAVO-Chef Rutte is op de koffie bij daddy Trump om de oorlog tussen Rusland en Oekraïne te beslechten bespreken. Trump was al steeds minder blij met Poetin en begint nu helemaal zijn engelengeduld te verliezen met de Russische president. Dat betekent dat Trump Rusland nu dreigt met zware tarieven "that are about a 100%" als er niet binnen 50 dagen een deal is en ook vol pro-Oekraïne gaat en het geteisterde land de beste Amerikaanse wapens van de wereld (Patriot-raketten) stuurt om zich in het Slavische Slachthuis beter te kunnen verdedigen tegen Rusland. Maar wie gaat dat betalen??? Daar komt het Trumpiaans addertje onder het gras uit de hoge hoed: de EU gaat dat betalen! Trump: "Just so you know, [Europe is] paying for everything. We're not paying anymore. We have an ocean separating us ... We make the best stuff, but we can't keep doing this — and Biden should've done this years ago." Rutte zit erbij en knikt naar de baas, en meldt ook nog even dat de meeste NAVO-landen, waaronder Nederland, al steun hebben toegezegd. Mogen we dan heel misschien ook een deel van de Nobelprijs voor de Vrede als het zover (over 50 dagen wellicht) is, meneer de vredespresident?