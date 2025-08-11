Trump gaat de Nationale Garde inzetten om criminaliteit in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. aan te pakken, zo meldt hij tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Daarnaast plaatst hij het DC Metropolitan Police Department onder federaal gezag. En dat is nogal een heftige zet aangezien hij daarmee de hoofdstedelijke touwtjes uit handen neemt van de burgemeester en in zijn eigen handjes plaatst. Terwijl de burgemeester bij MSNBC juist verkondigde dat er helemaal geen pieken in de criminaliteitscijfers te zien zijn. De federale regering van Trump heeft echter genoeg gezien nadat vorige week een oud-medewerker van DOGE (Big Balls) werd mishandeld door een groep jongeren en eerder al een Congres-stagiair werd doodgeschoten. Vorige week hintte Trump daarom al op een interventie in de hoofdstad. Nu is die met zijn zogenaamde LIBERATION DAY dus daadwerkelijk: daar.

Eerder deze zomer zette Trump ook al de Nationale Garde in, toen vanwege de rellen en chaos in Los Angeles. Dit was tegen het zere been van gouverneur Newsom die Trump juist verweet het vuurtje aan te wakkeren (terwijl de rellen wel degelijk al plaatsvonden). Toen werd de orde mede door Trumps ingrijpen hersteld. Of de criminaliteitscijfers in D.C. met deze zet zullen dalen? We zullen zien. Anders kan de president altijd nog zijn Batman-pak uit de kast halen en zelf The Dark Knight uit gaan hangen - ook goed.