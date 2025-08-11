Trump zet Nationale Garde in tegen criminaliteit Washington DC en plaatst politie onder federaal gezag
"We're taking our capital back"
🚨 President Trump announces he is invoking the D.C. Home Rule Act to place the D.C. Metropolitan Police Department under direct federal control and deploy the National Guard.— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 11, 2025
"This is Liberation Day in D.C. — and we're going to take our capital BACK." pic.twitter.com/aqov60mrCW
Trump gaat de Nationale Garde inzetten om criminaliteit in de Amerikaanse hoofdstad Washington D.C. aan te pakken, zo meldt hij tijdens een persconferentie in het Witte Huis. Daarnaast plaatst hij het DC Metropolitan Police Department onder federaal gezag. En dat is nogal een heftige zet aangezien hij daarmee de hoofdstedelijke touwtjes uit handen neemt van de burgemeester en in zijn eigen handjes plaatst. Terwijl de burgemeester bij MSNBC juist verkondigde dat er helemaal geen pieken in de criminaliteitscijfers te zien zijn. De federale regering van Trump heeft echter genoeg gezien nadat vorige week een oud-medewerker van DOGE (Big Balls) werd mishandeld door een groep jongeren en eerder al een Congres-stagiair werd doodgeschoten. Vorige week hintte Trump daarom al op een interventie in de hoofdstad. Nu is die met zijn zogenaamde LIBERATION DAY dus daadwerkelijk: daar.
Eerder deze zomer zette Trump ook al de Nationale Garde in, toen vanwege de rellen en chaos in Los Angeles. Dit was tegen het zere been van gouverneur Newsom die Trump juist verweet het vuurtje aan te wakkeren (terwijl de rellen wel degelijk al plaatsvonden). Toen werd de orde mede door Trumps ingrijpen hersteld. Of de criminaliteitscijfers in D.C. met deze zet zullen dalen? We zullen zien. Anders kan de president altijd nog zijn Batman-pak uit de kast halen en zelf The Dark Knight uit gaan hangen - ook goed.
Minister van Justitie Pam Bondi krijgt controle over de pliesie
.@POTUS: "We're declaring a public safety emergency in the District of Columbia — and @AGPamBondi is taking command of the Metropolitan Police Department as of this moment." pic.twitter.com/aXP0n5l0dX— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 11, 2025
Persdame Trump blij met pers bij persconferentie
Monday Morning Wall to Wall! pic.twitter.com/Ms8JqrkvXz— Karoline Leavitt (@PressSec) August 11, 2025
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
'Trump en Poetin willen met elkaar om tafel'
Vredespresident meets oorlogspresident?
Handig voor de toekomst: Ghislaine Maxwell naar Texaanse gevangenis met lichter regime
Maar wat de toekomst brengt...
Nieuwe beelden onthullen aanwezigheid Epstein op Trumps bruiloft in 1993
Waren ze dan toch vrienden voor het leven?
Amerikanen aan de pure Coke in het StamCafé
Alleen in the Land of the Free en HIER!
LIVE. Dag 2 van de NAVO-top
Na het pyjamafeestje het vergaderfeestje (nog veel gezelliger)
LIVE. Donald Trump is in NEDERLAND
Vredespresident zet voet op Nederlandse bodem
LIVEBLOG X. Vijf doden in Israël door Iraanse raketaanval rond 03:00, Israël nog altijd vrij spel boven Iran, raakt tientallen doelen en inlichtingen-commandanten
Na de vijf doden afgelopen nacht na 03:00 in totaal nu 17 Israëlische burgerdoden sinds de Iraanse vergelding vier dagen geleden begon
TERUGKIJKEN. Trumparade door Washington DC
Duizend bommen en granaten de lucht in voor ome Donald en the US Army