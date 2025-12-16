achtergrond

Nieuwe beelden Bondi Beach: Man probeerde al eerder schutter te overmeesteren, werd doodgeschoten

Damn

We zijn inmiddels 2 dagen verder nadat een vader en zoon lukraak op Joden gingen schieten bij de Chanoeka-viering op Bondi Beach en zoals dat gaat met hedendaagse tragedies is elke seconde vanuit een andere hoek vastgelegd op camera. Zodoende duiken er steeds weer nieuwe beelden op, die een nieuw verhaal vertellen over hoe er op die dag 16 onschuldige mensen werden afgeslacht door boze jihadi's. Zo blijkt uit nieuwe videobeelden, gefilmd door de dashcam van een voorbijrijdende auto, dat één man de  schutters al direct nadat ze uit hun (met een IS-vlag versierde) auto stapten probeerde te tackelen. Hij en zijn vrouw moesten die heldenmoed met de dood bekopen. De zou gaan om de Russisch-Joodse immigranten Boris en Sofia Gurman. De premier van Australië is ondertussen op bezoek geweest bij die andere grote held, fruitverkoper Ahmed al-Ahmed. Voor hem is inmiddels ruim 2 miljoen dollar opgehaald. Mooi. Overzichtje van andere nieuwe beelden, na de breek.

Naveed Akram in betere tijden

Premier Albanese bij Ahmed

Nee u huilt

Voor wie echt wil wroeten, kaartjes met de plaatsen van verschillende beelden

Tags: bondi beach, held, aanslag
@Zorro | 16-12-25 | 12:00 | 99 reacties

Reaguursels

