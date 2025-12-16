Nieuwe beelden Bondi Beach: Man probeerde al eerder schutter te overmeesteren, werd doodgeschoten
We zijn inmiddels 2 dagen verder nadat een vader en zoon lukraak op Joden gingen schieten bij de Chanoeka-viering op Bondi Beach en zoals dat gaat met hedendaagse tragedies is elke seconde vanuit een andere hoek vastgelegd op camera. Zodoende duiken er steeds weer nieuwe beelden op, die een nieuw verhaal vertellen over hoe er op die dag 16 onschuldige mensen werden afgeslacht door boze jihadi's. Zo blijkt uit nieuwe videobeelden, gefilmd door de dashcam van een voorbijrijdende auto, dat één man de schutters al direct nadat ze uit hun (met een IS-vlag versierde) auto stapten probeerde te tackelen. Hij en zijn vrouw moesten die heldenmoed met de dood bekopen. De zou gaan om de Russisch-Joodse immigranten Boris en Sofia Gurman. De premier van Australië is ondertussen op bezoek geweest bij die andere grote held, fruitverkoper Ahmed al-Ahmed. Voor hem is inmiddels ruim 2 miljoen dollar opgehaald. Mooi. Overzichtje van andere nieuwe beelden, na de breek.
A local Bondi detective has been revealed as the man who shot dead one of the terrorists responsible for the horrific massacre at Bondi on Sunday. Follow live updates: https://t.co/h47iyrPHNi pic.twitter.com/L9dCLKe3ox— The Australian (@australian) December 16, 2025
A brave little girl's perspective, as bullеts flew over her head during the tеrror attack at Bondi Beach.— dahlia kurtz ✡︎ דליה קורץ (@DahliaKurtz) December 15, 2025
Go ahead and tell the innocent child that she was nearly slaughtеrеd — like 15 members of her community — because she's Jewish.
🎥TT mindfulrabbi pic.twitter.com/0YYmhkUF0a
Naveed Akram in betere tijden
Old video of the Pakistani origin Bondi Beach terrorist Naveed Akram being involved in 'Dawah' has surfaced pic.twitter.com/RpShzKP8Dr— Journalist V (@OnTheNewsBeat) December 16, 2025
Premier Albanese bij Ahmed
Australian Prime Minister Anthony Albanese visited in hospital the man who charged at a terrorist with his bare hands and disarmed him.— Visegrád 24 (@visegrad24) December 16, 2025
“Ahmed, you are an Australian hero. You risked your life to save others, running toward danger on Bondi Beach and neutralizing the terrorist.… pic.twitter.com/NND5874asg
Nee u huilt
Amid the chaos, a Bernese Mountain dog stood over his owner’s body after he was murdered in Bondi.— נועה מגיד | Noa magid (@NoaMagid) December 16, 2025
Alone. Terrified. Loyal to the end. pic.twitter.com/YoBQQFkHLN
Voor wie echt wil wroeten, kaartjes met de plaatsen van verschillende beelden
Bondi Shooting - Geolocation Mapping— Tal Hagin (@talhagin) December 14, 2025
This map is for investigators, online viewers and as another a way to ensure accurate reporting.
-Graphic Warning- pic.twitter.com/OwbQyOWxwW
