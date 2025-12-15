De twee daders waren vader Sajid Akram (50) en zoon (24) Naveed Akram. De vader werd ter plaatse gedood door de politie, zoon Naveed ligt in het ziekenhuis. CBS News schrijft dat volgens "U.S. intelligence officials briefed on the investigation" zoon Naveed een Pakistaanse nationaliteit had. Vader Sajid arriveerde in 1998 vanuit Pakistan in Australië op een studentenvisum dat in 2001 werd omgezet naar een 'partnervisum' en verblijft sindsdien op een zogeheten 'resident return visa', waarmee je dezelfde in- en uitreisrechten hebt als een staatsburger en als 'permanent inwoner' geldt. Zoon Naveed werd in Australië geboren en is daarmee naast zijn Pakistaanse nationaliteit ook Australisch staatsburger. Vader Sajid had een wapenvergunning voor zes wapens waaronder de gebruikte grendelgeweren en zoon Naveed was lid van plaatselijke schuttersclub Zastava Hunting Association, waar hij klaarblijkelijk een geoefende schutter werd.

De terreuraanval had natuurlijk niets met de islam te maken, maar zoon Naveed was een ijverige koranstudent aan het Al-Murad-instituut en werd zes jaar geleden nog onderzocht wegens betrokkenheid bij Islamitische Staat. Daarover schrijft ABC News: "Australia's domestic intelligence agency, ASIO, examined one of the Bondi Beach gunmen six years ago over his close ties to a Sydney-based Islamic State (IS) terrorism cell (...). The ABC understands investigators from the Joint Counter Terrorism Team (JCTT), a unit comprised of state and federal agencies, believe the gunmen had pledged allegiance to the IS terrorist group. (...) A senior JCTT official, speaking on condition of anonymity, said ASIO took an interest in Naveed Akram six years ago after police foiled plans for an IS terrorist attack." Gelukkig zit Australië er verder bovenop en is het land vastberaden *checks notes* wapenwetten drastisch aan te scherpen.

Een inzamelingsactie voor de heldhaftige fruitverkoper genaamd Ahmed al Ahmed die vader Sajid Akram tijdelijk overmeesterde en ontwapende, heeft inmiddels al bijna 600.000 euro opgehaald, waaronder 60.000 euro door Bill Ackman.

Update 12:18 - Moeder en echtgenoot van de daders reageert: "Hij vertelde dat hij net was gaan zwemmen en nog ging eten en dan naar huis zou komen." Zwemmen ja, in bloed!

Update 13:26 - Ook een Nederlander onder de 27 gewonden, aldus ons MinBuz.