Jippie! Vanavond weer BOLLETJESTERREUR

groen = doen, rood = dood

Bolletjesterreur. Het bestaat. En het is niet eens een bedenksel van de boze burger. Maar van de polletiek zelluf. Het gaat om dit soort plaatjes met groene en rode bolletjes. Den Haag ergert zich groenroodettergeel aan dit soort plaatjes, maar ze doen het zelf. Na elke stemming genereert een overheids app deze stemmingen, en dan zijn de rapen gaar, want elke nuance, nadere toeliichting & eventuele stemverklaring ontbreekt. En dan moet Henri Rodenbal van het CDA gaan uitleggen dat het allemaal zo niet bedoeld is. De BOLLETJESTERREUR van gisteren vindt u HIERRR. We gokken dat weldra de bolletjesterreur voorbij is, want laat het maar aan Den Haag over om alle klip-en-klare duidelijkheid in te wisselen voor de TERREUR VAN DE ONNOEMELIJKE VAAGHEID.

Tags: bolletjes, terreur, stemmingen
@Pritt Stift | 02-10-25 | 11:01 | 91 reacties

Reaguursels

Praat mee in het Stamcafé

