Deze rubriek leent zich het best voor stijlloze fileringen van het semi-intellectuele gepruttel van prutsers, maar hoe cynisch we ook zijn, soms vinden we een boek gewoon heel erg goed, zo goed dat het met geen mogelijkheid lukt om er cynisch over te doen - ironisch genoeg zijn dat dan vaak weer ontzettend cynische boeken.

Neem de nieuwe roman van de Brits-Amerikaanse schrijver Ben Markovits, The Rest of Our Lives. Sodeju dat is een zwartgallige blik op het huwelijk, ouder worden, wat aanmodderen. Hoofdpersoon en verteller is de onuitstaanbare en volledig in zichzelf gekeerde Tom, die zijn jongste dochter afzet bij de universiteit waar ze gaat studeren. Geval wil: zijn vrouw had een jaar of dertien geleden kortstondig een affaire met ene Zach uit de synagoge, en op dat moment besluit onze Tom dat hij zodra de kinderen uit huis zijn ook pleite is.