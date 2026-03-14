Mijn naam is Mosterd en dit topic gaat over de glossy Gonzo Paraguay. Gonzo Paraguay is een glossy van Arthur van Amerongen. Arthur van Amerongen is columnist. Arthur van Amerongen woonde vroeger in Paraguay. Daar beleefde hij allemaal avonturen. Daar schreef hij de bestseller Mambo Jambo. Daar ging hij onlangs weer naartoe. Met: Rob Muntz. En: Engel Muntz. En: iemand die Huub heet die ook graag beroemd wil worden. Op pagina 5 staat een verhaal van Arthur van Amerongen dat hij een gonzoschrijver is. Zo werd hij genoemd door Olaf Koens. Olaf Koens is bekend van de televisie. Het verhaal gaat over de avonturen die hij heeft beleefd met: Rob Muntz. En: Engel Muntz. En: dus iemand die Huub heet. Er staan ook veel foto's bij. Op pagina 31 staat een advertentie van GeenStijl. Dat zijn wij. Als u een QR-code scant ziet u tieten. Maar u weet pas welke tieten als u de glossy koopt. Op pagina 32 staat een column van de Grote Foute Jongens. Dat zijn Arthur van Amerongen en: Rob Hoogland. Rob Hoogland is letterlijk en figuurlijk de grote columnist van De Telegraaf. Wij noemen Rob Hoogland ook wel: Oom Rob. Op pagina 34, 35 en 36 staan reclames. Op pagina 37 staat een verhaal over Paranoia Paraguay. Dat is een boek van Arthur van Amerongen. Op pagina 46 staat een advertentie van Het Schaduwbal. Dat is een soort Boekenbal, maar niet met mensen die belangrijk genoeg zijn om op het Boekenbal te mogen zijn, maar wel mensen die vroeger belangrijk waren en nu niet meer op het Boekenbal mogen komen. Op pagina 47 staat een verhaal over Hotel Tirol. Op pagina 49 staat een verhaal over Mambo Jambo. Op pagina 57 staat een verhaal over Tropenkolder en dat is hetzelfde verhaal als het verhaal op pagina 47 maar dat maakt niet uit. Op pagina 61 staat een verhaal over de Paraguayaanse jaren van Arthur van Amerongen. Immers: deze glossy gaat over Arthur van Amerongen en zijn jaren in Paraguay. Op pagina 65 staat een foto van een heel mooie, knappe en jonge Arthur van Amerongen. Op pagina 70 staat een reclame van het boek van Keyvan Shahbazi. Keyvan Shahbazi komt uit Iran. Keyvan Shahbazi was onlangs te gast in de podcast van GeenStijl. En op de achterflap staat een reclame van de bestseller Mambo Jambo.

