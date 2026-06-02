FEEST. D66 én Geert Wilders vieren 100 dagen Jetten I

Je moet alleen wel zelf de slingers ophangen

Rob Jetten is vandaag precies honderd dagen premier van Dit Land en het is een zooi in Ter Apel, het was een zooi in Loosdrecht, die tien nieuwe steden blijken meer een soort podcast pitch geweest te zijn dan een echt plan, de hervorming van de AOW is alweer van tafel, de onverkorte uitvoering van de asielwetten is afgezegd vanwege het ego van Boris Dittrich en verder, tja, verder hebben we vooral een hoop social media plaatjes van Rob Jetten aan de telefoon en Dilan Yesilgöz op een vliegdekschip. Het enige wat in die 100 dagen echt goed ging was de verzorging van Rob Jetten op Bonaire na een allergische reactie. Enniewee, het vertrouwen in het kabinet is historisch laag, D66 viert een feestje en Geert Wilders trakteert. Op X, tenminste, zolang dat nog mag.

Tags: d66, jetten I, rob jetten, geert wilders
@Ronaldo | 02-06-26 | 10:00 | 284 reacties

