FEEST. D66 én Geert Wilders vieren 100 dagen Jetten I
Je moet alleen wel zelf de slingers ophangen
100 dagen kabinet-Jetten I. 100 dagen vooruitgang door samenwerking. Van meer woningen tot beter onderwijs. En van gelijke kansen tot een sterk Europa— D66 (@D66) June 2, 2026
Zie hoe het wél kan👇 pic.twitter.com/OLT9LyRaCF
Rob Jetten is vandaag precies honderd dagen premier van Dit Land en het is een zooi in Ter Apel, het was een zooi in Loosdrecht, die tien nieuwe steden blijken meer een soort podcast pitch geweest te zijn dan een echt plan, de hervorming van de AOW is alweer van tafel, de onverkorte uitvoering van de asielwetten is afgezegd vanwege het ego van Boris Dittrich en verder, tja, verder hebben we vooral een hoop social media plaatjes van Rob Jetten aan de telefoon en Dilan Yesilgöz op een vliegdekschip. Het enige wat in die 100 dagen echt goed ging was de verzorging van Rob Jetten op Bonaire na een allergische reactie. Enniewee, het vertrouwen in het kabinet is historisch laag, D66 viert een feestje en Geert Wilders trakteert. Op X, tenminste, zolang dat nog mag.
Ik wil een Kamerdebat met premier #Jetten en de vice-premiers over 100 dagen kabinet Jetten en het zeer lage vertrouwen dat Nederland in ze heeft.#bendevanjetten pic.twitter.com/zEZYqP970i— Geert Wilders (@geertwilderspvv) June 2, 2026
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
'Genoemde' kandidaat-premier VK Wes Streeting wilde Geert Wilders in 2009 voor de trein duwen
In Nederland kun je met zo'n digitaal verleden gewoon minister worden
Rob Jetten GEPRIKT tijdens het zwemmen
Premier naar ziekenhuis vanwege allergische reactie
FOTOQUIZ in het StamCafé - Wat gebeurt hier?
Hallo, u spreekt met Rob
Peilings! D66 Daalt Door
Raar hoor, dat mensen niet op partijen stemmen waar ze het niet mee eens zijn, hoe kan dat toch
Nieuw. Het D66 Jan Paternotte Staatsjournaal
Allemaal Dankzij Het Zegenrijke Werk Van De Grote Leider