Nog niet gemeld op zijn persoonlijke social media kanalen, maar wel door de RVD: Rob Jetten, premier van alle Nederlanders, is vanochtend tijdens zijn vakantie bezoek aan de Overzeesche Gebiedschdeelen GEPRIKT. "Premier Rob Jetten moest vanochtend naar het ziekenhuis van Bonaire nadat hij ergens door was geprikt tijdens het zwemmen. Hij kreeg een allergische reactie, maar heeft er geen ernstige verwondingen aan overgehouden. Het is niet duidelijk waardoor de minister-president werd geprikt." GeenStijl wil hierbij in de felste bewoordingen afstand nemen van wie of wat de premier dan ook geprikt heeft. Premiers prikken is wat ons betreft volkomen onacceptabel. In een democratie bestrijd je elkaar met woorden, niet met prikken. STAY STRONG ROBBIE

Update - "Na een heftige allergische reactie moest ik even een paar uur worden opgenomen in het ziekenhuis. Dankzij de uitstekende zorg van Fundashon Mariadal voel ik me stukken beter."