MELK in het StamCafé

Uiteindelijk zijn we allemaal kinderen van de melk(boer)

melkboer met melkflessen vol melk

Melk, het witte goud waar iedereen groot en sterk en oud mee wordt. Behalve de lactose-intolerante losers, die blijven altijd klein en zwak en jong. We vergapen ons aan melk, laven ons aan melk, dronken vroeger uit de fles, dronken later uit het kartonnen pak met die heerlijke weke tuitjes, dronken nog weer later uit de plastic fles met kudtdop, we slaken zuchten van opwinding na het opdrinken van liters van dat spul, bovendien voerden we misschien wel onze beste gesprekken onder invloed van dat zalige vocht uit de uieren van Bertha, Betsie, Bessie of Betsy. Zo werden we echte melkmuiltjes die melk dronken bij ontbijt, lunch en diner (ja, het mag bij Chinees eten). Net als bijvoorbeeld Marilyn "I love Milk" Monroe, die vandaag 100 zou zijn geworden als ze veel meer melk gedronken had. Laat deze Wereld Melkdag nou ook toevallig samenvallen met de Dag van het Kind, en we weten dat melk bij uitstek voor kinderen erg goed en fijn is. Dus laat onze waardevolle melkcultuur nou niet slopen door de smerige melkkapers. Want die havermelkelite wil onze eigen melk dusdanig omvolken dat er straks alleen nog van die onmelk van Oatly overblijft. Vanavond zijn wij daarom melkdronken. Zin in melk nu, proost!

Groot, sterk en vooral knap maar niet per se oud geworden met melk

Klassieker (doorklikken op eigen risico)

Toen het nog MELK was wat de klok sloeg

Tags: melk, wereld melkdag, StamCafé
@Dorbeck | 01-06-26 | 22:22 | 162 reacties

