Vooropgesteld: het is absoluut helemaal niet écht niet zo geloof ons nou we geven ons woord zo zijn wij niet nee wat u denkt is niet het geval geen sprake van totale kolder en prullenbakvoer zulke onzin dat wij élk stukje nieuwsonwaardig nieuws over Sydney Sweeney gretig aangrijpen om een topic te kunnen schrijven over Sydney Sweeney om beelden te kunnen tonen van Sydney Sweeney zodat wij weer even kunnen wegdromen bij Sydney Sweeney omdat Sydney Sweeney zo fantastisch is en wij nu eenmaal houden van alsmede op het ontaarde af gek zijn op het icoon onzer tijd Sydney Sweeney wat ze ook doet maar vooral als ze DIT doet. Dat is dus geenszins het geval, wij zijn nette mensen en houden ons verre van dergelijke behaagzucht. Wat u denkt is smaad en laster. Zo zijn we niet. Nee hoor. Nietus gewoon. Oké toch wel. Het nieuws: Sydney Sweeneys cameo van een, twee of drie seconden is uit The Devil Wears Prada 2 geknipt (krankzinnig, ziek, bezopen, nooit meer Prada voor ons (droegen we al niet)). Zo, hebben we dat ook weer gehad. Kunnen we nu weer voort met het bewonderen van Sydney Sweeney in dit broeierige StamCafé. Is het hier zo heet of ligt dat aan u? Snel koelen maar: proost!