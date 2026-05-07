Géén muziek van Ali B. in het StamCafé
Nee wacht, juist wél
Nou, het is mooi uit voor Ali B. Tenminste, zo goed als uit, want hij gaat in cassatie, waar zijn advocaat ongelooflijk veel vertrouwen in heeft. Alleen had zijn advocaat dat ook in het hoger beroep terwijl hij zijn cliënt beter de wijze strafrechtles 'appelleren is riskeren' had kunnen bijbrengen. Enfin, wat nu te doen met Ali's oeuvre, toch een beetje de AliExpress-variant van wat Kanye West de ether in slingert? Nou luisteren wij nog maar zelden naar de radio, maar we krijgen niet de indruk dat Ali B. nog wordt grijsgedraaid. Ja misschien krijgt hij af en toe een kans op 3FM of FunX, maar ja, dat zijn dus 3FM en FunX. We kunnen wel stellen: de muziek is met de artiest gecanceld. Toch blijft het ook bij Ali B. belangrijk om de kunstenaar van de kunst te scheiden (toch?). Dus júíst omdat u hem jarenlang niet zult horen, opteren wij voor een Avondje Ali. Dat het allemaal gare baggerherrie is nemen we vanwege het principe ditmaal voor lief. En als volwassen StamCafébezoeker kunt u lekker zelf bepalen of u wel of geen liedjes van die tot tweemaal toe veroordeelde verkrachter luistert. Als u zich een beter mens voelt door het niet te doen, zeggen wij:
ey swa eh soit. En proost. Hieronder wat u minimaal drie jaar moet missen!
Ontzettend stout om dit te luisteren
Ging over zijn rechte piemel bah
Uit den boze voor de goegemeente
Draait nu niemand meer een stoel voor om
Klassieker in gevaar
Oké laatste
Wél algemeen geaccepteerd: MARCO BORSATOOO!!!
Reaguursels
Dit wil je ook lezen
DRIE JAAR CEL VOOR ALI B. DE VERKRACHTER
Een lul met een heel rechte piemel
FOTOQUIZ in het StamCafé - Wat gebeurt hier?
Hallo, u spreekt met Rob
Proosten op Hafid Bouazza in het StamCafé
Met alcoholvrij bier (haha nee grapje met absint)
Drie koningen in het KoningsnachtCafé
Voorts draait het hier om bier
Het regent lintjes in het StamCafé
Zachtjes tikt een lintje op het zolderraam
Toch nog maar een keer Sydney Sweeney in het StamCafé
Ja ja we weten wat u denkt
De Nederlandse Literatuur onder Lieuwma en Lichtenbergs Loep
Literair StamCafé - LIVEBLOG IRAN HIERRR