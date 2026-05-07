achtergrond

ingelogd als

lid

logout

word lid

nachtmodus

tip redactie

doneer

Géén muziek van Ali B. in het StamCafé

Nee wacht, juist wél

ali b. in de rechtszaal

Nou, het is mooi uit voor Ali B. Tenminste, zo goed als uit, want hij gaat in cassatie, waar zijn advocaat ongelooflijk veel vertrouwen in heeft. Alleen had zijn advocaat dat ook in het hoger beroep terwijl hij zijn cliënt beter de wijze strafrechtles 'appelleren is riskeren' had kunnen bijbrengen. Enfin, wat nu te doen met Ali's oeuvre, toch een beetje de AliExpress-variant van wat Kanye West de ether in slingert? Nou luisteren wij nog maar zelden naar de radio, maar we krijgen niet de indruk dat Ali B. nog wordt grijsgedraaid. Ja misschien krijgt hij af en toe een kans op 3FM of FunX, maar ja, dat zijn dus 3FM en FunX. We kunnen wel stellen: de muziek is met de artiest gecanceld. Toch blijft het ook bij Ali B. belangrijk om de kunstenaar van de kunst te scheiden (toch?). Dus júíst omdat u hem jarenlang niet zult horen, opteren wij voor een Avondje Ali. Dat het allemaal gare baggerherrie is nemen we vanwege het principe ditmaal voor lief. En als volwassen StamCafébezoeker kunt u lekker zelf bepalen of u wel of geen liedjes van die tot tweemaal toe veroordeelde verkrachter luistert. Als u zich een beter mens voelt door het niet te doen, zeggen wij: ey swa eh soit. En proost. Hieronder wat u minimaal drie jaar moet missen!

[Liveblog Iran hier te volgen]

Ontzettend stout om dit te luisteren

Ging over zijn rechte piemel bah

Uit den boze voor de goegemeente

Draait nu niemand meer een stoel voor om

Klassieker in gevaar

Oké laatste

Wél algemeen geaccepteerd: MARCO BORSATOOO!!!

Tags: ali b., ali bouali, gevangenisstraf, StamCafé
@Dorbeck | 07-05-26 | 22:30 | 102 reacties

Reaguursels

Dit wil je ook lezen

Over GeenStijl:

Contact / Huisregels / RSS / Privacy en cookies / Cookie instellingen / Responsible Disclosure / Adverteren / Voorwaarden

Tip de redactie

Wil je een document versturen? Stuur dan gewoon direct een mail naar redactie@geenstijl.nl
Hoef je ook geen robotcheck uit te voeren.

Linktips:

Viral Video's|stukken|Blog|DIKS Autoverhuur

GeenStijl.nl is een uitgave van GS Magenta B.V.