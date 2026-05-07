Nou, het is mooi uit voor Ali B. Tenminste, zo goed als uit, want hij gaat in cassatie, waar zijn advocaat ongelooflijk veel vertrouwen in heeft. Alleen had zijn advocaat dat ook in het hoger beroep terwijl hij zijn cliënt beter de wijze strafrechtles 'appelleren is riskeren' had kunnen bijbrengen. Enfin, wat nu te doen met Ali's oeuvre, toch een beetje de AliExpress-variant van wat Kanye West de ether in slingert? Nou luisteren wij nog maar zelden naar de radio, maar we krijgen niet de indruk dat Ali B. nog wordt grijsgedraaid. Ja misschien krijgt hij af en toe een kans op 3FM of FunX, maar ja, dat zijn dus 3FM en FunX. We kunnen wel stellen: de muziek is met de artiest gecanceld. Toch blijft het ook bij Ali B. belangrijk om de kunstenaar van de kunst te scheiden (toch?). Dus júíst omdat u hem jarenlang niet zult horen, opteren wij voor een Avondje Ali. Dat het allemaal gare baggerherrie is nemen we vanwege het principe ditmaal voor lief. En als volwassen StamCafébezoeker kunt u lekker zelf bepalen of u wel of geen liedjes van die tot tweemaal toe veroordeelde verkrachter luistert. Als u zich een beter mens voelt door het niet te doen, zeggen wij: ey swa eh soit. En proost. Hieronder wat u minimaal drie jaar moet missen!

