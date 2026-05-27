Als u denkt dat het niet gekker kan, kan het altijd gekker en in Amsterdam kan het dan vaak nog veel en veel gekker: de vergadering van de gemeenteraad werd (terwijl een insprekende burger een spontane 2 minuten stilte hield voor Gaza, koekkoek) vanmiddag verstoord door een paar gekken met Pallievlaggen en een spandoek waarop de tekst "HANNIE&HAMAS = GEWAPEND VERZET" was geklad. Nou weten wij niet of u een geschiedenisnerd bent, maar tussen Hannie Schaft en Hamas zit dus als u het ons vraagt behoorlijk wat verschil. Hamas doet namelijk dingen als vrouwen verkrachten, kinderen vermoorden en onschuldige burgers onthoofden, terwijl Hannie Schaft zich dan weer bezighield met vooral eh ja niet die dingen. Het kan zijn dat ze een andere Hannie bedoelde, een Hannie die wel jongeren op muziekfestivals doodschiet of kidnapt, maar dan nog blijft het tamelijk walgelijk allemaal. Dat vond Halsema trouwens ook. BIJ1 dan weer niet, dat deelde beelden van de actie met emoji's van spierballen erbij op (en verwijderde die even later weer?). Amsterdam, Amsterdam. We zijn weer eens: teleurgesteld maar niet verrast.

UPDATE: Totale leipheimer Angelo Delsen (SP) wilde de twee minuten stilte, die was onderbroken, alsnog in zijn eigen spreektijd te doen. Daar had de rest van de raad geen zin in.