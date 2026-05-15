Zo lijkt het even tamelijk windstil in het Midden-Oosten en zo is het weer aan. Israël heeft bij een luchtaanval op Gaza (stad) naar eigen zeggen de leider van de militaire tak van Hamas en een van de breinen achter de pogroms op 7 oktober Izz al-Dinn al-Haddad (bijnaam 'the Ghost of Al-Qassem') gedood. De eerste indicaties zouden duiden op een succesvolle uitschakeling. Al-Dinn al-Haddad was naar verluidt ook degene die IDF-soldate Liri Albag gevangenhield na haar ontvoering op 7 oktober 2023. Israëlisch defensieminister Israel Katz zou na het bombardement waarbij de Hamas-leider zou zijn gedood contact hebben gehad met Albags familie. Weer een van de Hamas-kopstukken die betrokken waren bij 7 oktober naar z'n maagden geknald dus. Beelden van de aftermath na de breek.

UPDATE - Er zouden 3 vliegtuigen van de Israeli Air Force zijn ingezet bij het bombardement, samen dropten ze 13 bommen. Geen klein geschut.