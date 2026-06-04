De Telegraaf zwakt coronacolumn Marianne Zwagerman af
De Telegraaf stelt alleen maar vragen
Opmerkelijk gekras van De Telegraaf in een column van Marianne Zwagerman vandaag. Vergelijk hieronder de versie die aanvankelijk online verscheen met de versie die nu online staat:
De oorspronkelijke versie
De versie nu
Dus gingen de machtige lobbyradaren draaien VERSUS Gingen daarom de machtige lobbyraderen draaien?
Die reiken diep tot in D66 VERSUS Reiken die tot diep in D66?
Twee jaar later ging Vera Bergkamp, het loopmeisje van Kaag, braaf aan de slag om samen met de ambtelijke top Arib kalt te stellen. Missie geslaagd VERSUS Ging twee jaar later Vera Bergkamp als loopmeisje van Kaag braaf aan de slag om samen met de ambtelijke top Arib kalt te stellen? Dan zou de missie geslaagd zijn.
Nu is er nogal wat te doen om de columnistiek en daar vinden ze bij De Telegraaf vast ook wel wat van. Maar hoe vrij zijn die columnisten van De Telegraaf eigenlijk? We stellen alleen maar vragen!
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