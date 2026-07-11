Kijk, het is natuurlijk komkommertijd en alle inktkoelies van DPG kookoenen in hun tuinhuisjes in Burgh-Haamstede of op de camping in Bakkum, en ik snap heus wel dat je dan geen zin hebt om een van A tot Z door Frenske geregisseerd “interview” met zijn buklaaf Jantje Hoedeman even te factchecken, of daar komisch op te reageren in een cursiefje. Maar dat niemand - maar dan ook níemand - de inktzwarte leugen over zijn leerstoelen aan de universiteiten van Oxford, Florence en Bologna aan de kaak stelde, is een regelrechte schande. Iemand moet het vieze werk doen en u mag drie keer raden wie. Juist ja… Geloof me, ik ben liever lui dan moe, en het is bloedheet in mijn studeerkamer in Villa Vischlugt, maar toch ging ik aan waarheidsvinding doen. Ik stuurde een keurige brief aan de door Frenske genoemde universiteiten, en verwachtte niet meteen antwoord omdat het natuurlijk zomervakantie is. Vervolgens vroeg ik informatie over deze brandende kwestie aan Lumo, ChatGtp, Grok, Gemini, Claude en Perplexity, en die onverdachte geesten in de machine kwamen allemaal met hetzelfde resultaat: Frenske liegt dat het gedrukt staat.

Perplexity reageerde zelfs grappig, voor een robot althans: “Alles wat publiekelijk verifieerbaar is, wijst erop dat Frans Timmermans geen formele leerstoelen bekleedt aan de universiteiten van Oxford, Bologna of Florence. Zijn opmerking in het interview lijkt meer op een retorische of opgeblazen claim dan op een feitelijke beschrijving van concrete hoogleraarschappen.”

“Opgeblazen claim” vond ik een mooie vondst van de ghost in de machine want die past precies bij de oude dikke Frenske die als een megalomane vorst overal ter wereld met alle egards werd ontvangen en strooide met miljoenen, louter en alleen tot meerdere eer en glorie van zichzelf.

De opgeblazen brulkikker liep echter leeg door de maagomleiding en wat dies meer zij en de rammelende knekelzak die ik zag in het Algemeen Dagblad, deed mij in niets meer denken aan de moddervette smulpaap, zoals afgebeeld op het omslag van mij ongeautoriseerde biografie De Dunne Timmermans.

Timmermans komt niet voor in de lijsten van hoogleraren, onderzoekers, gastdocenten of bestuurders van de universiteiten van Oxford, Bologna en Florence. Hij wordt ook niet genoemd bij de drie UNESCO Chairs die de Universiteit van Florence huisvest. Evenmin is er een openbare aankondiging van een benoeming als visiting professor, honorary professor, fellow of chairholder aan de universiteit.