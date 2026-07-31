Zeg je Harderwijk, dan zeg je "zoden aan de dijk". Of het rijmt gewoon. Dat op zijn minst. Zoals al langer bekend liggen de Harderwijkers net als best wel veel andere gemeenten in de clinch met het COA. 10 jaar lang mocht in Harderwijk een gigantisch opvangcomplex staan met 800 asielzoekers (met steekpartijen, drugsoverlast en recent nog een uit Harderwijk verbannen vrouwenmeppende Syriër tot gevolg) maar zoals dat meestal gaat, houdt zo'n periode van 10 jaar ook een keer op. Dat gebeurde, maar zoals dat eveneens meestal gaat, slaagt het COA er niet in om op te rotter. Toen kondigde Harderwijk aan dat het overwoog net als alle inmiddels ongeveer alle andere gemeenten DWANGSOMMEN te eisen van de Combinatie Opportunisten en Ambtenaren, 91.000 per dag oplopend tot 8.190.000 euro, maar omdat Harderwijk ook weet dat die dwangsommen voor het COA helemaal NIETS betekenen, zeggen ze nu: weet je wat, prima joh, krijgen jullie daarnaast ook gewoon 2 MAANDEN UITSTEL. De datum waarop de opvanglocatie nu uiterlijk leeg moet zijn is verschoven naar 1 november. Harderwijk, gemeente van Volkert, dolfijnen en DAADKRACHT.