Attentie attentie! Wij van GeenStijl, een Best Wel Leuk Weblog bekend van o.a. broodnodige systeemperskritiek , zinderende scoops , breeks , liveblogs en livestreams voor de wakkeren en de wakkerblijvers, alsook meningen die u elders niet hoort, nieuws dat u elders pas veel later leest en allerlei andere vormen van gein en ongein , zijn vorige maand begonnen met de exclusieve GeenStijl Premium Podcast met uw eigenste Spartacus en Talitha Muusse. We zijn de podcast gaan maken in de eerste plaats omdat we het leuk vinden, maar ook om iets extra's te bieden aan onze onvolprezen Premiumleden, de helden die zorgen dat wij van GeenStijl samen GeenStijl kunnen maken. *** Lid worden kan HIER *** We doen dat met een klein team en vroegen u dan ook nadrukkelijk om ons bij te sturen met uw ervaringen, tips, tricks en h4cks voor een beter eindproduct. Zodoende hebben we al met succes kunnen sleutelen aan de beeld- en geluidskwaliteit, maar één vraag die we herhaaldelijk kregen was of u het deel van de podcast dat exclusief voor Premiumleden beschikbaar is ook in UW FAVORIETE PODCAST-APP kon beluisteren. GOED NIEUWS. We hebben nu DIT:

JA, kijk aan. Rechtsboven in uw beeldscherm (linksonder in Australië, denken we) of helemaal onderaan op de telefeaun, de exclusieve PREMIUM SIDEBAR met daarin de optie tot het verkrijgen van een UNIEKE RSS-LINK. Die link copypaste u vervolgens in uw podcast-app en zo kunt u zich daar abonneren op ons Premium-uitzendkanaal. Let op: dat gaat per platform allemaal net ff anders. Uitleg voor hoe het moet bij Apple Podcasts HIER, Pocket Casts HIER, Castbox HIER, Overcast HIER, Player FM HIER, Podcast Addict HIER, Podcast Republic HIER, AntennaPod HIER, Castro HIER, Metacast HIER. Let op: dit zijn audio-only podcasts. De video's plaatsen we iedere keer via YT op GeenStijl (en voor de handig ook nog even op een rijtje onderaan dit topic). De volgende aflevering staat voor volgende week gepland. Uw feedback blijft uiteraard welkom en dan rest ons nog te zeggen: VEEL LUISTERPLEZIER!

P.S. de grote afwezige is Spotify, dat zijn Big Tech teringlijers maar uiteraard zijn we daarmee bezig.