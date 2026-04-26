Even genoeg nachtrust, het is totale mayhem in Washington. Tijdens het Correspondents' Dinner in het Washington Hilton, de allereerste die Trump als president zelf bijwoont, werd Trump ineens haastig van het podium getrokken door de Secret Service. Ook alle andere aanwezige kabinetsleden zijn in veiligheid gebracht. In de zaal zouden beveiligers 'shots fired' hebben geroepen en vermoedelijk zou er zelfs een schutter zijn gedood. Trump is ongedeerd, maar is dus mogelijk alweer ontsnapt aan een moordpoging. Op beelden is tot nu toe vooral veel paniek te zien bij de aanwezigen.

UPDATE - Trump meldt via TruthSocial dat er een schutter is opgepakt, dus NIET dood, er geen gewonden zijn en wil 'de show' door laten gaan. Onzeker of dat ook daadwerkelijk gebeurt.

UPDATE - Correspondents' Dinner afgeblazen, wordt mogelijk over 30 dagen ingehaald. Trump is onderweg naar het Witte Huis en houdt dadelijk persconferentie.

UPDATE - Op de soosjels gaat dit fragmentje dus megaviral, waarin Trumps persdame Caroline Leavitt de uitdrukking 'there will be shots fired' gebruikt in aanloop naar het diner.

UPDATE - De schutter zou zijn overmeesterd bij de ruimte waar bezoekers van het diner gefouilleerd werden en door metaaldetectors moesten. Zou hebben geschoten op een agent in een poging de zaal binnen te komen.

UPDATE - Onbevestigd: beelden van de schutter na de aanhouding. CNN spreekt van een 30-jarige man uit Californië. Is volgens Washington Post naar een ziekenhuis gebracht.

UPDATE - Beelden bij Fox News van de situatie bij de rode loper van het diner, dichtbij de plek waar het gebeurde. Enorme chaos, agenten met getrokken wapens, 'We got one down'. Persco Trump gaat zo beginnen, livestream hier. Alle pers in avondkleding, lol.

UPDATE - Trump deelt beelden van het incident en FOTO van de schutter vlak voor aanvang van de persconferentie. Man sprint langs beveiligers, wordt daarna beschoten. Nog niets bekend over identiteit, behalve dat hij een snor heeft.

UPDATE - Trump op persco: 'A man charged a security checkpoint armed with multiple firearms.' Benadrukt de moed van de beveiliger die de schutter neerschoot/overmeesterde en het 'moment van eenheid' dat het incident teweegbracht in de dinerzaal. Trump had zin in een feestje, heeft flink geruzied met de veiligheidsmensen om het diner door te gaan. Schutter handelde 'waarschijnlijk' alleen, maar 'we'll find out', aldus Trump. Spreekt van een 'lone wolf wackjob'.

UPDATE - Trump zegt nu dat hij en Melania de schoten, hoewel die 'quite far away' waren, gehoord hebben. Op de beelden leek hij aardig kalmpjes terwijl de pers in de zaal al onder de tafels kroop. Verder: schutter werd volgens Trump gestopt in de 'first line of defense', dat was dus wel IN het hotel. 'He hadn't anywhere close to breached the doors to the ballroom.'

UPDATE - Trump citeert nu de percentages van presidenten die beschoten of vermoord worden ('8 procent, 5,8 procent'), vindt het een stuk gevaarlijker dan bijvoorbeeld stierenvechten. Hij kan het zich niet veroorloven om er wakker van te liggen en ohja Amerika is the hottest country in the world. Schept nu weer op over Iran hahaha. Vergelijkt de beveiliger die schoot met wildwestfiguur Matt Dillon uit Gunsmoke. Ennn persco voorbij.

UPDATE - NAAM van de schutter: Cole Thomas Allen, een 31-jarige (vermoedelijk docent) uit Torrance, Californië. Volgens politie Washington is hij NIET gewond, maar toch voor observatie naar het ziekenhuis vervoerd. De beschoten agent is in z'n kogelvrije vest geraakt en is niet ernstig gewond.