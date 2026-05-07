Ja kijk enerzijds is kinderboekenauteur Kash Patel natuurlijk niet de allerbest denkbare FBI-directeur, anderzijds is iemand die flessen drank uitdeelt per definitie een gewaardeerde collega, en iemand die zijn eigen naam op flessen whiskey laat zetten weliswaar een tikje megalomaan maar ergens ook wel weer een mooie kerel. Vorige maand berichtte The Atlantic vrij uitgebreid over 's mans drinken, dat nogal excessief zou zijn, en er bovendien om de haverklap voor zorgt dat vroege vergaderingen moeten worden verplaatst, en bovendien is de nationale veiligheid aldaar in het geding. Ook kon hij 's ochtends een keertje niet inloggen en belde daarna in paniek de halve wereld om te vertelvloeken dat hij ontslagen was (was niet zo). Kort na publicatie klaagde Patel The Atlantic aan, en omdat hij toch directeur van de FBI is, ging hij vervolgens over tot de orde van de dag begon hij naar verluidt een onderzoek naar Sarah Fitzpatrick, de journalist achter het verhaal. Waardevolle besteding van overheidsgeld natuurlijk, mooi en goed. Fitzpatrick is niet onder de indruk en joekelt meteen een nieuwe skoep de wereld in: Patel reist rond met een voorraad whiskeyflessen waar 'Kash Patel FBI Director' op staat, en deelt deze vervolgens uit aan collega's en belangrijke types die hij ontmoet. Uiterst serieuze mensen!

Afijn, zin in whiskey nu.