Schandalige actie van DE CHINEZEN, sowieso nogal een kwaadaardig regime dat hier illegale politiebureaus runt, journalisten intimideert, banden heeft met een (toegegeven: hele vette) politieke partij, een grote bek opzet over cartoons en, misschien nog wel het ergst van allemaal: advertenties plaatst in NRC Handelsblad. Nu zeggen ze dat ze ONS FREGAT Zr. Ms. De Ruyter (niet te verwarren met de Zr. Ms. Willemstad die naar de Straat van Hormuz gaat), het beste fregat ter wereld van de beste marine ter wereld van het beste land ter wereld, hebben verdreven uit het water rond de Paracel-eilanden.

"De Chinese strijdkrachten zeggen een Nederlands fregat te hebben verdreven dat ‘illegaal’ de betwiste Paraceleilanden in de Zuid-Chinese Zee zou zijn ‘binnengedrongen’. Het zou gaan om de Zr.Ms. De Ruyter. Volgens China heeft De Ruyter ook helikopters laten opstijgen in het Chinese luchtruim. China heeft marine- en luchtmachteenheden ingezet om het fregat te verdrijven. 'Wij verzetten ons hier ten stelligste tegen en dringen er bij de Nederlandse zijde op aan om onmiddellijk een einde te maken aan deze inbreukmakende en provocerende acties', zegt een woordvoerder van de krijgsmacht in een verklaring."

This will not stand China, als dat fregat daar was dan zal dat fregat daar wel een hele goede reden voor gehad hebben ja. Het is daar om handelsroutes veilig te houden en samen te werken met bondgenoten. Belangrijk voor onze veiligheid en economie. Trots op deze inzet.