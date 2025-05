Beurzen in het groen, Temu EINDELIJK weer betaalbaar & iedereen blij: de Verenigde Staten en China kappen de komende negentig dagen met de extra importtarieven. Dat laten na afloop van hun theekransje in Genève weten in een gezamenlijke verklaring, omdat ze hun economische vriendschap zo belangrijk vinden. De VS laat het tarief van de waanzinnige 145% zakken naar 30% en China gaat terug van 125% naar 10%. Donald Trump had het eerder al over een 'total reset' in de handelsrelatie. Gelukkig voor iedereen is het beleid van Trump volledig logisch en doorzichtelijk, dus het gedonder zal nu wel afgelopen zijn.