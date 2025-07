Ja, wat zegt het over een land als iemand statements als hierboven ('Het erge aan de holocaust was dat er ook Christenen zijn vervolgd') onbeschaamd en zelfs trots op camera durft te maken? Vast veel, zoals het ook veel zegt dat hij vervolgens direct werd ontslagen, en het ook best een boel zegt dat hij sindsdien ruim 17 duizend dollar binnenharkte op een lachwekkende crowdfunding ('Fired for my political beliefs').

Hoe dan ook, Surrounded is op zich een programma met een prima concept; iedere uitzending wordt één iemand omringd door twintig andersdenkenden, en gaat met hen allemaal in gesprek. Ditmaal is journalist en publicist Mehdi Hasan aan de beurt, en die kent u waarschijnlijk niet, maar u had hem kunnen kennen van de tamelijk kostelijke take dat islamkritiek hetzelfde is als racisme. Een progressieve idioot, die voor de gelegenheid wordt ingekapseld tussen idiote types van de verre rechterzijde, en die zijn in Amerika vaak als kind in een ketel met 4chan gevallen. En het eindresultaat is dan toch goeie tv. Het kijken: waard.