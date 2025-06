Heel jammer voor de goede mensen uit Afghanistan, Myanmar, Tsjaad, DR Congo, Equatoriaal-Guinea, Eritrea, Haïti, Iran, Libië, Somalië, Soedan en Jemen maar ze komen Amerika niet meer in. Hetzelfde geldt grotendeels voor lieden uit Burundi, Cuba, Laos, Sierra Leone, Togo, Turkmenistan en Venezuela - tenzij ze bijvoorbeeld diplomaten zijn, of topsporters. Directe aanleiding lijkt nu de aanslag op pro-Israëlische demonstranten in Colorado eerder deze week, al was de Amerikaanse regering hier al langer mee bezig. Trump, bekend van vrede in Oekraïne en het veilig thuisbrengen van alle gegijzelden in Gaza, laat hiermee toch enige daadkracht zien, een inspirerend voorbeeld voor politici die, we noemen maar een zijstraat, elke keer dat ze in een regering zitten bij de minste of geringste tegenslag verontwaardigd het hazenpad kiezen. Afijn, context en toelichting hierrr.