Trump zei ooit dat hij iemand kon neerschieten en geen kiezers zou verliezen, maar ruim negen jaar later lijkt zijn achilleshiel te zijn gevonden. Of en wat er waar is doet er, zoals dat gaat bij een online pedojacht, eigenlijk helemaal niet meer toe; er is een suggestie gewekt, en dat is genoeg. Het helpt ook niet dat Trump zich een beetje mal gedraagt. Het gejengel over de Epstein-files kwam jarenlang uit zijn kamp - zelfs van zijn bloedeigen zoon, nota bene. Inmiddels hekelt Trump zijn "voormalige achterban" en zijn "gedram". Nu komt daar een op z'n minst ongemakkelijke publicatie van de Wall Street Journal bij. Voor Epsteins 50e verjaardag zouden vrienden in 2003 een boek met brieven aan de beste man intense goorlap hebben gemaakt, en één van die brieven zou zijn geschreven door Trump (integraal na de breek), die voor de gelegenheid koos voor een Theodor Holman-achtige dialoogvorm en er een naakte vrouw bij tekende. Nu lijkt Trump ons geen fijnbesnaarde kerel die zo nu en dan voor een Theodor Holman-achtige dialoogvorm kiest, maar het zou waar kunnen zijn, en de alleszins overspannen reactie hierop geeft te denken.

Tijdens een interview met de Wall Street Journal afgelopen dinsdagavond ontkende hij de authenticiteit van de brief en tekening: "This is not me. This is a fake thing. It’s a fake Wall Street Journal story. I never wrote a picture in my life. I don’t draw pictures of women. It’s not my language. It’s not my words. I’m gonna sue The Wall Street Journal just like I sued everyone else." JD Vance spreekt van "Complete and utter bullshit", Trump gaat weer helemaal los op sociale media, en wil plotseling alle Grand jury-getuigenissen vrijgeven. Ja, eh, kerel, waarom maak je die Epstein-files dan niet gewoon publiek, vraagt zijn voormalige drammende achterban zich af, en je kunt die mensen geen ongelijk geven. Dit is toch een beetje alsof iemand wordt verzocht zijn rekeningafschriften openbaar te maken en hij vervolgens komt aankakken met een bonnetje van de supermarkt. Hoe causaal de relatie tussen rook en vuur is moet blijken, maar doorgaans heeft het één toch iets met het ander te maken.