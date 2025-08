Links en rechts Amerika waren net lekker bezig met een gezamenlijke pedojacht, maar het kan natuurlijk nooit te lang duren voor de échte onderwerpen weer ter sprake komen. Gelukkig dropte American Eagle precies op het juiste moment een nieuwe campagne met Sydney Sweeney, reclames met - volgens uiterst links - allerlei nazistische ondertonen. Een rel is natuurlijk geen rel als de president zelf zich er niet in mengt, zeker aangezien inmiddels is uitgelekt dat Sweeney zich vorig jaar zou hebben laten inschrijven als Republikein. Alles om het maar niet over de Epstein Files te hebben, wellicht. De conclusie: Trump <3 Sydney Sweeney. Daar kunnen wij ons alleen maar bij aansluiten.

UPDATE - Nu ook een geschreven ode van de president.