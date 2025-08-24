achtergrond

NIEUWS - Man schijt in broek voor politie

primeurtje hoor

Terwijl de rest van de hermandad geüniformeerd danwel in burger aan het surveilleren was bij een bepaalde COA-locatie in Amsterdam-Zuidoost en/of gecamoufleerd in een berm lag verstopt langs een fietspad in Duivendrecht (bekend van het DPG-pendelbusje) om fietsende meisjes te beschermen, had 1 agent wel een gezellige drukke nachtdienst. Ook werken bij de politie? DOE DAN.

Tags: politie, nacht, dienst
@Pritt Stift | 24-08-25 | 17:30 | 73 reacties

