NIEUWS - Man schijt in broek voor politie
primeurtje hoor
Een bewogen nacht in de horeca: vechtpartijen, iemand die onder controle zijn broek volpoepte, een dronken man die in een steeg begon te masturberen én een schietincident in de binnenstad. Never a dull moment in Leeuwarden. Verder gewoon een gezellige drukke nachtdienst. #PolLWD pic.twitter.com/jLD8b4AcRl— Operationeel Expert Hugo Roossink (@WA_LWDnoordoost) August 24, 2025
Terwijl de rest van de hermandad geüniformeerd danwel in burger aan het surveilleren was bij een bepaalde COA-locatie in Amsterdam-Zuidoost en/of gecamoufleerd in een berm lag verstopt langs een fietspad in Duivendrecht (bekend van het DPG-pendelbusje) om fietsende meisjes te beschermen, had 1 agent wel een gezellige drukke nachtdienst. Ook werken bij de politie? DOE DAN.
