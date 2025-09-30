Dit gaat dus even niet over het permanente personeelstekort, dit gaat over geldtekort. De Telegraaf schrijft: "De korpsleiding doet samen met burgemeesters en OM in een soort hartenkreet een oproep aan een nieuw kabinet om de komende jaren minimaal 350 miljoen euro extra in de politiebegroting te steken. Daarnaast wil het korps zelf tot 2030 een half miljard bezuinigen, onder meer door het schrappen van allerlei ict-projecten, kantoorruimtes en beëindigen van contracten met externe adviesbureaus. (...) Niet eerder sinds de oprichting stond de financiële positie van de nationale politie er zo beroerd voor. De tekorten konden lang worden gedekt door het niet vervullen van duizenden vacatures." Even niet duidelijk sinds welke oprichting (1945, de regiokorpsen van 1993 of de Nationale Politie van 2012), maar aan het eind van het geld blijft er dus altijd een stukje maand over. Misschien eigenlijk maar goed ook, want er is toch geen plaats in gevangenissen. Over hoe het begrotingstekort zo op heeft kunnen lopen zegt korpschef Janny Knol: "Structurele tekorten zijn jarenlang vooruitgeschoven. Ze werden gedekt met tijdelijke personele onderbezetting. Dat kan niet langer. De politie kan met de huidige middelen de crime change van nu en in de toekomst niet bestrijden." Kortom, nu maar hopen dat 'een nieuw kabinet' daadwerkelijk geeft om de leefbaarheid van 's lands sociale weefsel.